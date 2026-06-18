Los sindicatos han presentado un escrito ante el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales por los vehículos de alquiler utilizados por la Policía Local capitalina

Informa: Redacción Informativos RTVC

La presencia de vehículos de alquiler en los garajes de la Policía Local de Santa Cruz de Tenerife ha causado un desencuentro entre los representantes sindicales del cuerpo y el Ayuntamiento capitalino. Los sindicatos denuncian que estos turismos están siendo utilizados para la realización de servicios policiales debido a la falta de vehículos operativos, mientras que el Consistorio sostiene que su uso es puntual y limitado a determinadas gestiones.

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha presentado un escrito ante el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales del Ayuntamiento en el que advierte de que esta situación «podría tener implicaciones graves», al considerar que «dichos vehículos están siendo utilizados para la realización de servicios policiales ordinarios y extraordinarios».

Según el sindicato, piensa que podrían estarse cometiendo irregularidades en la contratación.

Uno de los coches de alquiler de la Policía Local de Santa Cruz de Tenerife. Captura RTVC

El Consistorio defiende el uso de estos vehículos

Por su parte, el Ayuntamiento rechaza esta versión y defiende que estos automóviles no sustituyen a los patrulleros en sus funciones habituales. La concejala de Seguridad, Gladis de León, explicó que se trata de turismos privados que envía la empresa de renting cuando los vehículos policiales están en taller, por pocos días, «dos o tres días, o una semana a lo sumo, mientras se arregla el coche policial equipado», afirma la concejala.

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De este modo, el grupo de gobierno sostiene que los coches de alquiler se emplean únicamente de forma temporal y para traslados o tareas administrativas vinculadas al servicio, mientras los vehículos policiales permanecen fuera de circulación por labores de mantenimiento o reparación.