Las pesquisas se iniciaron el pasado mes de enero, tras detectarse la actuación de un grupo criminal que se dedicaba a acceder a comercios de la ciudad

La Policía Nacional ha detenido en Tenerife a cuatro personas y ha desarticulado un presunto grupo criminal dedicado a la comisión de hurtos en establecimientos comerciales, en los que sustraían prendas de ropa de marca y teléfonos móviles de alta gama, por un valor de 13.000 euros.

Imagen de archivo de un agente de la Policía Nacional junto a varios vehículos policiales / Policía Nacional – Archivo

Una nota policial informa de que la investigación ha permitido también la identificación de otras dos personas. Los agentes han conseguido acreditar la vinculación existente entre los componentes del grupo y su participación coordinada en los hechos investigados.

Las pesquisas se iniciaron el pasado mes de enero, tras detectarse la actuación de un grupo criminal que se dedicaba a acceder a comercios de la ciudad y sustraer productos expuestos al público para su venta.

Modus operandi

Para dificultar su detección, utilizaban bolsas de la compra manipuladas con un sistema en su interior para apantallar la señal de alarma de los efectos robados y de esta manera evitar la activación de los arcos de seguridad de los establecimientos.

La nota explica que el sistema consistía en una caja envuelta simulando ser un regalo dentro de una bolsa y esta presentaba una pequeña abertura lateral apenas perceptible, a través de la cual ocultaban los efectos sustraídos.

De este modo, si eran interceptados por los servicios de seguridad a su salida, el paquete pasaba desapercibido al aparentar ser un regalo sin manipular.

Los detenidos a disposición judicial

Hasta el momento la investigación ha permitido esclarecer diez hurtos diferentes. La investigación sigue abierta con la finalidad de detectar la posible participación en más hechos delictivos de la misma naturaleza. Así como la identificación de otros posibles miembros de la red.

Una de las detenciones tuvo lugar en el Aeropuerto Adolfo Suarez Madrid-Barajas cuando una de las investigadas pretendía abandonar el territorio nacional con destino a Sudamérica, portando consigo 5.000 euros en efectivo.

Los cuatro detenidos fueron puestos a disposición de la autoridad judicial.