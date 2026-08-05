Una semana más el precio de la gasolina prolonga su subida y ya se paga a 1,716 euros por litro al inicio de las vacaciones de agosto

Precio de la gasolina. Imagen EP

El precio de la gasolina prolonga una semana más su subida y ya se paga a 1,716 euros por litro al inicio de las vacaciones de agosto, su coste más elevado desde que se alcanzase el máximo anual, el pasado 21 de marzo, por la escalada bélica en Oriente Medio.

El 21 de marzo fue el día previo a que entrase en vigor la rebaja fiscal a los carburantes que buscaba mitigar los efectos que la guerra en Irán (que se inició el 28 de febrero por los ataques de EE.UU. e Israel contra Irán) estaba teniendo en el precio de la energía.

Aquel día la gasolina alcanzó su precio máximo de 2026, 1,796 euros el litro, un 4,66 % más cara que este martes.

El histórico de precios del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) recoge que este martes – el último registro actualizado- la gasolina se pagaba a 1,716 euros por litro, un 3,4 % más que hace una semana y un 11,9 % más que hace un mes.

Tras el regreso del IVA al 21 % después de más de tres meses al 10 %, el apoyo fiscal se concentra ahora en el impuesto especial de hidrocarburos, que se vio rebajado en 15 céntimos/litro en julio y en 10 céntimos/litro en agosto, por lo que el cambio de mes ha repercutido en el encarecimiento de los combustibles registrado esta semana.

El diésel se pagaba en las gasolineras españolas este martes a 1,837 euros por litro, su precio más alto desde el 15 de abril. Respecto a la pasada semana, se ha encarecido un 4,9 % y en la comparativa mensual ha subido un 19 %.

Llenar el depósito

De este modo, llenar un depósito de 55 litros de gasolina costaba este martes 94,38 euros y uno de diésel 101,35 euros. Hace un mes, cuando estaba vigente la rebaja en 15 céntimos por litro del impuesto especial de hidrocarburos, el de gasolina costaba de media 84,31 euros y el de gasóleo 84,86.

Para la Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio (Ceees), la progresiva normalización de la fiscalidad de los combustibles durante el verano es un «revés innecesario», ya que – recuerda- pidió extender estas iniciativas para no perjudicar el poder adquisitivo de los ciudadanos en sus vacaciones y proteger la competitividad de la actividad turística.

Los datos de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) indican que, en los últimos siete días, la gasolina se ha suministrado de media en las estaciones de servicio españolas a 1,707 euros y el diésel a 1,821 euros por litro, lo que refleja la tendencia ascendente que ha registrado el precio de los carburantes en la última semana.

Análisis por gasolineras

Estos datos también señalan que la estación de servicio que suministra la gasolina más cara de España este miércoles se encuentra en Mahón (Islas Baleares), con un precio de 2,099 euros por litro. La estación de servicio de este municipio tiende a registrar el precio más elevado del país.

Por su parte, la gasolina más barata se suministra en Vinaròs (Castellón) a 1,429 euros por litro.

En cuanto al diésel, el más caro se vende en Alcalá de Guadaíra (Sevilla) a 2,19 euros por litro, mientras que el más barato se ha registrado en Casarrubios del Monte (Toledo) a 1,46 euros.

Por operador, la gasolina más cara la suministra este miércoles Moeve, a 1,794 eurosL mientras que el gasóleo más costoso lo vende Repsol, a 1,928 euros por litro

Los más baratos son suministrados por la compañía de gasolineras de bajo coste Ballenoil a 1,651 y a 1,728 euros, respectivamente.