La oficina de Correos estaba ubicada en la vivienda del cartero y tras su reciente jubilación, el espacio ha dejado de estar disponible

Informa: Redacción Informativos RTVC

Los vecinos de El Cotillo, en el municipio de La Oliva, en Fuerteventura, han mostrado su preocupación y malestar tras el cierre de la oficina de Correos de la localidad. Hasta ahora, el servicio se mantenía gracias a la colaboración del propio cartero, que cedía una vivienda de su propiedad para albergar la oficina. Sin embargo, tras su reciente jubilación, el espacio ha dejado de estar disponible y el servicio ha cesado.

La situación obliga a los residentes a desplazarse hasta Corralejo para realizar cualquier gestión relacionada con Correos, un trayecto de casi 20 kilómetros que afecta especialmente a las personas mayores y a quienes disponen de menos medios para desplazarse.

Sin Correos en El Cotillo. Imagen de recurso RTVC

Desde Comisiones Obreras (CCOO) han calificado el cierre como un hecho grave y han denunciado la falta de iniciativa por parte de la empresa para cubrir la plaza vacante y garantizar la continuidad del servicio en la localidad.

Por su parte, Correos ha confirmado a Televisión Canaria que mantiene conversaciones con el Ayuntamiento de La Oliva con el objetivo de habilitar cuanto antes un nuevo espacio que permita restablecer la atención postal en El Cotillo.

Mientras se busca una solución definitiva, los vecinos reclaman una respuesta urgente para evitar que la localidad continúe sin un servicio que consideran esencial.