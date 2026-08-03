La convocatoria para elegir la imagen oficial de ‘Roma Eterna: El Imperio del Carnaval’ vuelve a registrar una elevada participación

El concurso para elegir el cartel anunciador y la imagen gráfica del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2027 ha recibido un total de 41 candidaturas, una vez concluido el plazo de presentación de obras el pasado 29 de julio. La edición de este año estará dedicada a ‘Roma Eterna: El Imperio del Carnaval‘.

Javier Caraballero, concejal de Fiestas de Santa Cruz de Tenerife. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife

El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, destacó la elevada participación y afirmó que “contar con 41 propuestas para el concurso del cartel anunciador del Carnaval es una muestra del interés y la implicación que despierta nuestra fiesta entre los profesionales del ámbito artístico”.

Bermúdez también señaló que “cada edición comprobamos cómo el Carnaval de Santa Cruz continúa siendo una fuente de inspiración para los creadores, que aportan su talento para dar imagen a una celebración reconocida internacionalmente y declarada Fiesta de Interés Turístico Internacional. Esta respuesta confirma el prestigio de nuestro Carnaval y el orgullo que supone formar parte de él”.

Un proceso con varias fases

El concejal de Fiestas, Javier Caraballero, aseguró que “los cambios introducidos por Fiestas en los últimos años han vuelto a funcionar, convirtiéndose en garantía de éxito”. Además, añadió que “la dotación de 12.000 euros como premio responde a la importancia que tiene dar valor a nuestros artistas locales y a su trabajo”.

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, a través de Fiestas Santa Cruz, abrió la convocatoria el pasado 29 de junio para elegir el cartel anunciador y la imagen gráfica del Carnaval 2027. El plazo permaneció abierto durante un mes, hasta el 29 de julio, y permitió participar a profesionales del diseño gráfico, la ilustración, la fotografía y otras disciplinas artísticas que acreditaran la titulación exigida en las bases o una experiencia profesional mínima de un año en el sector.

El proceso contempla una primera fase de selección en la que un comité evaluador elegirá cinco propuestas finalistas. Cada una recibirá un premio de 1.000 euros, mientras que sus autores dispondrán de 30 días naturales para desarrollar la imagen gráfica completa del Carnaval a partir del cartel presentado.

Posteriormente, una votación pública decidirá la propuesta ganadora, que recibirá un premio de 12.000 euros y se convertirá en la imagen oficial del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2027.

Un jurado formado por profesionales del sector

El jurado estará integrado por especialistas del ámbito artístico, del diseño y del Carnaval. Formarán parte del comité Humberto Gonar, periodista y cronista del Carnaval; Santi Castro, diseñador del Carnaval de Santa Cruz; Enrique Camacho, director de las galas del Carnaval 2027; Yeray Piñero, director de los concursos del Carnaval 2027; Erik Air, muralista y grafitero; Astrid González, historiadora y divulgadora de arte; Adjomar González Pérez, diseñador gráfico; y Patricia Hodgson, licenciada en Bellas Artes y docente.

El concejal de Fiestas del ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, Javier Caraballero, actuará como presidente del jurado, con voz, pero sin voto.