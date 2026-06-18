El primer paciente fue un alumno de una escuela infantil. Los seis casos evolucionan favorablemente y dos han necesitado ingreso hospitalario

Hospital Universitario Materno Infantil de Gran Canaria.

La Consejería de Sanidad de Canarias ha notificado seis casos de hepatitis A en Gran Canaria. El caso índice corresponde a un alumno de una escuela infantil en la que se ha activado el protocolo correspondiente por el que se ha detectado cinco casos más. Las personas afectadas, todos menores de edad, evolucionan favorablemente y dos de ellos han requerido ingreso hospitalario mientras que el resto se encuentra en observación domiciliaria.

El Servicio de Vigilancia Epidemiológica de la Dirección General de Salud Pública asegura que está haciendo el estudio correspondiente entre los contactos estrechos y se han adoptado las medidas oportunas en el centro sobre las recomendaciones de actuación. Al tratarse de una enfermedad de declaración obligatoria individualizada en España, la Dirección General de Salud Pública del SCS ya ha notificado este caso a la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica (RENAVE).

Medidas de prevención

Las acciones de prevención a adoptar ante esta situación incluyen medidas higiénicas y la vacunación del alumnado y trabajadores del centro infantil que no estuvieran inmunizados. La vacuna previene la enfermedad, salvo que se estuviera incubando y los efectos secundarios son similares a los de cualquier otra vacuna infantil.

La vacunación postexposición de contactos susceptibles es una medida prevista para el control de brotes de la enfermedad. Por esta razón, desde el Servicio de Vigilancia Epidemiológica de la Dirección General de Salud Pública se ha iniciado la vacunación y realización de pruebas diagnósticas de los contactos estrechos del centro escolar mediante la Gerencia de Atención Primaria de Gran Canaria.

No se considera que el centro escolar tenga que tomar ninguna medida especial salvo las medidas higiénicas básicas recomendadas para todo colectivo escolar. Por ello, se recomienda insistir en los hábitos higiénicos de lavado de manos con agua y jabón después de utilizar el baño y antes de comer, tanto en la escuela infantil como en casa. Además, se recomienda extremar las medidas higiénicas en el cambio de pañal, la limpieza de las superficies donde se cambia el pañal y en el baño.

Hepatitis A

La hepatitis A es una enfermedad aguda del hígado causada por el virus de la hepatitis A, que en muchas ocasiones no produce síntomas. La enfermedad es sintomática en más del setenta por ciento de personas en la edad adulta, mientras que la clínica es infrecuente en menores de seis años.

Los síntomas suelen iniciarse bruscamente con náuseas, vómitos, fiebre, malestar general o dolor abdominal, seguidos en los días siguientes de la presentación típica con ictericia, prurito y coluria, pudiendo acompañarse de heces acólicas.

La transmisión es persona a persona por vía fecal-oral. También puede producirse la transmisión por consumo de alimentos contaminados por personas infectadas que los hayan manipulado. La población infantil juega un papel importante en la transmisión del virus de la hepatitis A y son fuente de infección para otros, ya que una gran mayoría padecen infecciones asintomáticas que pasan inadvertidas.

El virus se encuentra en concentraciones altas en las heces, de ahí que esta sea la principal fuente de infección. El periodo de máxima infectividad abarca desde dos semanas antes de la aparición de la ictericia hasta una semana después.

Se recomienda la exclusión de los casos del trabajo o la asistencia a clase hasta siete días después del inicio de la ictericia u otros síntomas como fatiga, náuseas o fiebre. El tratamiento es fundamentalmente de soporte, con reposo, dieta adecuada e hidratación, sin necesidad de antivirales específicos.