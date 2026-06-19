Según ha adelantado la consejera de Sanidad, Esther Monzón, los dos menores ingresados por hepatitis A ya han sido dados de alta y se mantiene seguimiento epidemiológico de la enfermedad

Informa: Redacción Informativos RTVC

El brote de hepatitis A detectado en una escuela infantil en Gran Canaria permanece bajo control, según ha asegurado este viernes la consejera de Sanidad del Gobierno de Canarias, Esther Monzón, en el programa de Televisión Canaria, ‘Buenos días, Canarias’. La responsable autonómica ha trasladado un mensaje de tranquilidad a la población y ha destacado que se han activado todos los protocolos de vigilancia epidemiológica para contener la transmisión del virus.

Monzón explicó que los primeros afectados son menores vinculados a una escuela infantil y señaló que los dos menores ingresados ya han recibido el alta médica. «Tenemos este brote donde dos pacientes, niños, porque son niños de escuelas infantiles, ya están dados de alta y el resto de los casos ya están hospitalizados, siguen hospitalizados en una buena evolución y el resto ya están dados de alta con una cuarentena, por así decirlo, en su domicilio», indicó.

Dirección General de Salud Pública, Servicio Canario de la Salud. Imagen de recurso Consejería de Sanidad

Evolución favorable

La consejera subrayó que la evolución de los pacientes está siendo favorable y que la situación sanitaria se encuentra controlada. «Están bien, está todo controlado y estamos poniendo en marcha toda la red epidemiológica de control, donde se están haciendo pruebas a los familiares y a las personas que han estado cerca de estos niños», afirmó.

Asimismo, destacó que las autoridades sanitarias han cumplido con los procedimientos establecidos para la notificación y seguimiento del brote. «Decir que está todo controlado y está todo notificado como se debe de hacer», añadió.

La Consejería de Sanidad de Canarias notificó este jueves seis casos de hepatitis A. El caso índice correspondía a un alumno de una escuela infantil en la que se activó el protocolo correspondiente por el que se detectó otros cinco casos. Dos de ellos requirieron ingreso hospitalario mientras que el resto permaneció en observación domiciliaria.