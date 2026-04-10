El Parkinson constituye la segunda enfermedad neurodegenerativa más común en todo el mundo

La enfermedad de Parkinson es una enfermedad crónica, progresiva e irreversible, secundaria a la falta de producción de una sustancia química en el cerebro llamada dopamina, la cual es responsable de ayudar a la coordinación del movimiento y de regular el estado de ánimo.

Imagen archivo RTVC.

Enfermedad de Parkinson

Constituye la segunda enfermedad neurodegenerativa más común en todo el mundo y en España, afecta a unos 120.000-150.000 individuos. Además, se estima que su prevalencia aumentará en el futuro. Cada año se diagnostican unos 10.000 nuevos casos. El 70% de las personas diagnosticadas de Enfermedad de Parkinson en España tienen más de 65 años.

La prevalencia y la incidencia del Parkinson se ha ido incrementado considerablemente en las últimas décadas. Todo ello, por el aumento de la esperanza de vida, los avances diagnósticos y terapéuticos y a una mayor sensibilización respecto a esta enfermedad, ya que es cada vez más conocido que es una enfermedad frecuente, tratable y que requiere de un diagnóstico lo más temprano posible.

Historia Clínica

En Canarias, según los datos registrados en la Historia Clínica Electrónica, la prevalencia de la enfermedad de Parkinson ha crecido 11,55 por ciento entre 2019 y 2022. En total, en el archipiélago hay 14.039 personas diagnosticadas de Parkinson, a 31 de diciembre de 2022.

Los expertos explican que entre las primeras manifestaciones con las que se presenta esta patología están la depresión. Así como, los trastornos de conducta del sueño REM y la alteración del olfato. Además de otros síntomas no menores que pueden ser marcadores precoces que indiquen la presencia de la enfermedad.

El diagnóstico del Parkinson puede suponer un reto en las primeras fases de la enfermedad, cuando los síntomas pueden confundirse con otros trastornos que afectan al movimiento, incluso necesitando un diagnóstico diferencial con los trastornos neurológicos funcionales. Los expertos en trastornos del movimiento trabajan en el estudio de biomarcadores que contribuirán a la mejora de un diagnóstico cada vez más precoz y en el pronóstico de la enfermedad.

Centro en Gran Canaria

Usuarios, familiares y cuidadores del centro de la Asociación Parkinson Gran Canaria y Patologías Afines, contarán con un nuevo espacio de atención integral, apoyo y descanso, dentro de ese mismo centro, ubicado en Las Palmas de Gran Canaria.

Con una inversión de un millón de euros, se trata de una iniciativa que se convertirá en realidad.