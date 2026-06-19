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Los médicos canarios se manifestarán el 22 de junio coincidiendo con el inicio de la huelga autonómica

Redacción RTVC
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La causa de esta protesta es la situación actual de la profesión y el deterioro de la sanidad pública en las islas

El Sindicato Médico Canario (CESM Canarias) ha convocado este viernes una marcha médica el próximo 22 de junio en Las Palmas de Gran Canaria, que coincidirá con la primera de las dos jornadas de huelga autonómica previstas para los días 22 y 23, en protesta por la situación de la profesión y el deterioro de la sanidad pública en las islas.

El SCS ofrece subir el pago de guardias y seguir contratando para poner fin a la huelga
Imagen de una de las concentraciones de protesta organizadas en Canarias por el Sindicato Médico de Canarias (CESM Canarias). Imagen de archivo EFE/Ángel Medina G

La movilización partirá a las 18:30 horas desde el Arsenal de Las Palmas y recorrerá la avenida Mesa y López hasta la Plaza de España, con el objetivo de reclamar al Gobierno de Canarias «una negociación real» para abordar la situación.

Falta de decisiones en el sector

En un comunicado, CESM Canarias denunció este viernes que, pese a los meses de movilizaciones y al crecimiento del movimiento ‘Stop Funciona’, que implica el cese de actividades voluntarias por parte de los médicos, el Ejecutivo autonómico «continúa sin ofrecer respuestas» a las reivindicaciones del colectivo.

El sindicato médico considera que «la falta de decisiones y de diálogo está teniendo consecuencias directas» en el sistema sanitario, en un contexto marcado por la sobrecarga asistencial, las dificultades para cubrir plazas médicas y el aumento de las listas de espera.

La marcha incluirá distintas acciones reivindicativas y contará con la participación de organizaciones profesionales, científicas y colegiales que han expresado su apoyo a las demandas de los médicos canarios.

CESM Canarias ha hecho un llamamiento a los médicos, a la ciudadanía y a las entidades comprometidas con la defensa de la sanidad pública para que se sumen a esta movilización.

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