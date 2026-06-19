El presidente de Ucrania ha dado las gracias a Países Bajos por este paquete de asistencia

Las autoridades de Países Bajos han anunciado este vienes otro paquete de ayuda valorado en unos 500 millones de euros y destinado al suministro de armamento a Ucrania a medida que avanza la invasión rusa del territorio.

El primer ministro de Países Bajos, Rob Jetten.

El primer ministro neerlandés, Rob Jetten, ha confirmado que la decisión se ha tomado esta misma semana y que las ayudas tienen como destinatario las Fuerzas Armadas ucranianas, tal y como ha explicado en el marco de la cumbre del Consejo Europeo en Bruselas.

Asimismo, ha indicado que Europa «debe mostrar ambición» y «ser económicamente fuerte, militarmente resiliente y políticamente decisiva». «¿Cómo podemos mantener la competitividad de la economía europea en un mundo de tensiones geopolíticas, altos precios energéticos y feroz competencia económica?», ha aseverado en un mensaje en redes sociales.

Asociaciones estratégicas

«Debemos ser más resilientes y forjar nuevas asociaciones estratégicas con naciones amigas, ampliar los flujos comerciales y concluir acuerdos comerciales que hagan a Europa más fuerte y menos vulnerable. Pero al mismo tiempo debemos estar preparados para modernizar nuestros instrumentos comerciales y desplegarlos cuando sea necesario«, ha afirmado.

En este sentido, ha dicho tener previsto un encuentro con el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, y ha destacado que Kiev «está preparando una defensa admirable» frente a Rusia a pesar de la «agresión». «Ucrania sigue dispuesta a hablar y a poner fin a esta guerra, pero esto no está en manos de Ucrania; más bien, depende de Rusia dar finalmente un paso en la dirección correcta», ha recalcado.

Nivel europeo

«Hasta entonces, debemos seguir haciendo todo lo posible a nivel europeo para apoyar a Ucrania de la mejor manera posible. Y para ejercer la máxima presión sobre Rusia», ha remachado.

El propio Zelenski ha dado las gracias a Países Bajos por este paquete de asistencia y ha matizado que 250 millones de euros están destinados a la iniciativa conocida como Lista de Requisitos Prioritarios de Ucrania (o PURL, por sus siglas en inglés).

«Esto nos ayuda a proteger el cielo ucraniano y salvar vidas«, ha afirmado. Además, ha aclarado que otros 250 millones de euros están destinados a drones, que tienen una gran importancia en el campo de batalla». «Tras los brutales ataques rusos contra Ucrania, nuestras ciudades y nuestra gente, este apoyo es muy oportuno y nos ayudará», ha recalcado.