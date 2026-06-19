La investigación llevada a cabo por la Policía Nacional desveló la presunta estafa de clínicas de tratamientos estéticos y depilación láser con una delicada situación económica

Vehículo de la Policía Nacional. Imagen de recurso Policía Nacional

Agentes de la Policía Nacional han esclarecido una presunta estafa relacionada con varias clínicas de tratamientos estéticos y de depilación láser, una investigación que ha permitido identificar a cinco personas y que afecta a un total de 172 clientes en Canarias.

La investigación comenzó en octubre de 2025 tras la denuncia de una clienta que había contratado diversos tratamientos en una clínica de estética ubicada en Las Palmas de Gran Canaria. Poco tiempo después de formalizar el contrato, el establecimiento cerró de forma repentina sin que los servicios contratados llegaran a prestarse.

A esta primera denuncia se sumaron numerosas reclamaciones de otros clientes, permitiendo a los investigadores detectar un patrón común que afectaba a un total de 172 personas entre las islas de Gran Canaria y Tenerife.

Imposibilidad de prestar los servicios contratados

Las gestiones policiales permitieron comprobar que, presuntamente, los responsables de la empresa continuaron ofreciendo, comercializando y cobrando tratamiento de belleza y depilación laser pese a conocer la delicada situación económica y la imposibilidad de prestar los servicios contratados.

Según la investigación, la empresa arrastraba impagos de alquileres y nóminas mientras seguía captando nuevos clientes y obteniendo ingresos.

Como consecuencia de esta situación, decenas de usuarios abonaron por adelantado o financiaron tratamientos que finalmente nunca llegaron a recibir. De hecho, al menos 40 de los afectados no pudieron disfrutar de ninguna de las sesiones contratadas.

La investigación ha concluido con la imputación del administrador único de la empresa y de la directora general, ambos con edades comprendidas entre 40 y 50 años. Asimismo, otras tres personas han sido identificadas por su presunta participación en los hechos.

Debido al elevado número de perjudicados, a la existencia de numerosas empresas vinculadas al mismo administrador y a la posible afectación en distintos puntos del territorio nacional, la causa ha pasado a ser competencia de la Audiencia Nacional.