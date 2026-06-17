Reino Unido se une a los países que ya tienen la prohibición de acceso a las redes sociales a los menores de 16 años, una medida que en España se tramita en el Congreso

Informa: Redacción Informativos RTVC

El Reino Unido se convertirá, junto a países como Australia, Indonesia y Malasia, en uno de los pioneros en prohibir el acceso a las redes sociales a los menores de 16 años. La medida, anunciada por el Gobierno británico, forma parte de una estrategia para reforzar la protección de la infancia frente a los riesgos del entorno digital.

La decisión afectará a plataformas como TikTok, YouTube, Instagram, Reddit, Facebook, X, Threads, Snapchat, Twitch y Kick, todas ellas ampliamente utilizadas por menores en todo el mundo.

El primer ministro británico, el laborista Keir Starmer, defendió la medida asegurando que su Gobierno ha tomado “la decisión correcta” para proteger a los niños de los peligros en línea. Sin embargo, reconoció que su implementación no será sencilla, ya que algunas grandes empresas tecnológicas intentan transmitir la idea de que las redes sociales son “inmutables, parte de un orden casi natural”.

Uso de la tecnología y las redes sociales en menores. Imagen de recurso Freepik

La edad media a la que los niños reciben su primer teléfono móvil es de apenas diez años. Además, cuatro de cada cinco menores de 12 años ya tiene perfiles en redes sociales, y aproximadamente la mitad de los estudiantes lleva el móvil al instituto.

La iniciativa británica se suma a un movimiento internacional cada vez más amplio. Países como España, Andorra, Noruega y Nueva Zelanda han anunciado su intención de avanzar en restricciones similares, mientras que Francia, Dinamarca, Grecia, Eslovenia, Finlandia, Irlanda, Italia, Chipre y Eslovaquia estudian medidas para limitar el acceso de los menores a estas plataformas, aunque no siempre fijando el umbral en los 16 años.

El Congreso tramita la medida de prohibición

En España, el Congreso tramita desde septiembre una posible prohibición, aunque por ahora no existe acuerdo político para sacarla adelante.

La reacción de la industria tecnológica no se ha hecho esperar. La red social YouTube ha criticado la medida. Un portavoz de la compañía —propiedad de Alphabet, matriz de Google— afirmó al diario The Telegraph que llevan más de una década invirtiendo en sistemas de protección para ofrecer experiencias adecuadas a menores.

Según la empresa, la plataforma se ha convertido en “un recurso vital para jóvenes, educadores y padres”. Por ello, advierte de que una prohibición total podría tener el efecto contrario al deseado, empujando a los menores hacia servicios “menos seguros y anónimos” fuera de entornos supervisados.

El debate, en cualquier caso, se intensifica en un contexto global en el que cada vez más gobiernos buscan equilibrar el acceso a la tecnología con la protección de los menores en el entorno digital.