El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, ha anunciado este martes que España prohibirá el acceso a las redes sociales a menores de 16 años y adoptará otras medidas para aumentar el control de las plataformas digitales.

Europa Press



Sánchez ha hecho anuncio en su intervención ante el plenario de la Cumbre Mundial de Gobiernos que se celebra en Dubái y en la que participan una treintena de jefes de Estado y de Gobierno.

Para Sánchez, es necesario hacer de las plataformas digitales un espacio saludable y, por ello, ha anunciado que la próxima semana su Gobierno aprobará una serie de medidas, entre ellas, esa prohibición de acceso a las plataformas digitales a menores de 16 años.