Los menores allanaron la estancia donde se hospedaban las víctimas

La Guardia Civil detuvo a dos menores de edad por un robo con violencia e intimidación con arma blanca cometido en un complejo residencial de la localidad lanzaroteña de Costa Teguise.

Detenidos dos menores por robar con arma blanca en Costa Teguise. Archivo RTVC

Los hechos se conocieron tras un aviso de la víctima, de nacionalidad británica, que se encontraba en su habitación en compañía de su cónyuge, cuando dos individuos accedieron de forma súbita en la habitación utilizando cuchillos para intimidar.

Los dos menores amenazaron a las víctimas y exigieron la entrega de sus pertenencias, entre ellas un teléfono móvil, tarjetas de crédito, tarjeta/llave del apartamento y las llaves del vehículo de alquiler.

Localización de los autores

Tras tener conocimiento de los hechos, los agentes iniciaron una investigación con el objetivo de localizar a los presuntos autores. Durante el desarrollo de la misma, se recibió otro aviso telefónico en el que se alertaba de una situación similar en otro complejo turístico de la misma localidad.

En esta ocasión, una empleada de limpieza del establecimiento, al acceder a una de las habitaciones para realizar sus labores, encontró en su interior a dos varones pernoctando. Según constaba en los registros del complejo, dicha habitación no figuraba como ocupada ni existía contrato de hospedaje vigente.

En este momento, los agentes se trasladaron hasta el lugar para realizar las comprobaciones oportunas y proceder a la identificación de los implicados, observando además la existencia de diversos objetos cuya procedencia no pudieron acreditar ninguno de los implicados.

Tras analizar las grabaciones de seguridad correspondientes a los hechos denunciados y el cotejo de los efectos hallados con el inventario de objetos sustraídos, se logró la identificación de los presuntos autores.

Los agentes detuvieron a los dos menores por un delito de robo con violencia e intimidación con arma blanca y otro de hurto.

La instrucción de las diligencias la asumió el Equipo de Investigación del Puesto Principal de la Guardia Civil de Costa Teguise, que informó de los hechos a la Fiscalía de Menores de Las Palmas.