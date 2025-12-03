Los servicios de emergencia han tenido que movilizarse hasta una casa de madera en El Calero para sofocar un incendio

Incendio en una cabaña de madera en El Calero

Un incendio declarado esta mañana en la zona de El Calero, en Telde, obligó a la intervención de los servicios de emergencia después de que las llamas se originaran en una cabaña de madera situada en las inmediaciones del C.A.E De Telde (El Calero).

Según los primeros indicios, el fuego se inició en la estructura de madera y comenzó a propagarse rápidamente.

Hasta el momento no se han registrado heridos. Los bomberos actúan con rapidez para controlar y sofocar las llamas, evitando que el incendio se extienda.