Los cabildos esgrimen que Canarias, como región ultraperiférica, sufre especialmente estos impactos, debido al encarecimiento del transporte, de la energía y de los suministros básicos

Reunión de la FECAI. Imagen cedida

La Federación Canaria de Islas exige que el Estado suspenda la regla del gasto, para poder atender las necesidades sociales, económicas y territoriales del Archipiélago como territorio ultraperiférico. Así lo ha acordado la FECAI en su última Asamblea General, reclamando una suspensión temporal de esta norma, ante el actual contexto de crisis geopolítica internacional y su impacto diferenciado en Canarias.

La presidenta de la FECAI, Lola García, ha defendido la suspensión de las reglas del gasto aplicables a los cabildos, “para que podamos utilizar los remanentes de tesorería sin limitaciones, garantizando la capacidad de respuesta ante las necesidades de nuestra población”.

Según informa un comunicado, la actual coyuntura geopolítica internacional, marcada por la escalada del conflicto en Irán y sus efectos en los mercados energéticos y financieros, está provocando un escenario de inestabilidad con consecuencias directas sobre el coste de la vida y la actividad económica.

Región ultraperiférica

Como región ultraperiférica, Canarias sufre especialmente estos impactos, debido al encarecimiento del transporte, de la energía y de los suministros básicos. Sin embargo, explicó García, las medidas adoptadas hasta la fecha por el Estado no incorporan las singularidades de las islas, limitando la capacidad de respuesta desde las administraciones más próximas a la ciudadanía.

Existen precedentes recientes en los que, ante crisis de extraordinaria magnitud, como la pandemia de la Covid-19 o las consecuencias económicas de la guerra en Ucrania, cuando el Gobierno de España adoptó decisiones excepcionales, suspendiendo temporalmente las reglas fiscales para permitir una respuesta pública eficaz.

Asimismo, la FECAI requiere al Gobierno de España y al ministerio de Hacienda la flexibilización efectiva del principio de estabilidad presupuestaria, incorporando de manera expresa las singularidades económicas, fiscales y territoriales de Canarias, en el marco de su condición de región ultraperiférica reconocida por la Unión Europea y de su Régimen Económico y Fiscal.