Fernando Clavijo y Ángel Víctor Torres presentan el acuerdo por el que se financiarán las medidas anticrisis específicas para Canarias, ya que aquí no existe IVA

Presentación del acuerdo entre Canarias y Estado para compensar las medidas anticrisis

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, y el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, presentaron este lunes el acuerdo por el cual el Gobierno de España financiará las medidas anticrisis. Son las impulsadas por esta comunidad, al no poder aplicarse en las islas la rebaja del IVA aprobadas para el resto de España.

Este acuerdo se formaliza tras días de negociación. El presidente de Canarias advirtió tras el anuncio del Gobierno de España se sus medidas anticrisis, que no se habían tenido en cuenta las especificidades de las islas. Esto implicaba que los efectos no eran iguales para todo el territorio. Desde el gobierno central se atendió a su demanda, y tras recibir sus propuestas, se ha acordado la forma de financiarlas para compensar este desequilibrio. Hoy se anuncia su concreción final, que aporta más de 15 millones de euros para esta compensación hasta el próximo 30 de junio. Se podrían ampliar si las consecuencias de la guerra de Irán lo hiciese necesario.

«El objetivo final es que el consumidor note estas medidas en la cesta de la compra«, resumió Clavijo. Es la conclusión de este acuerdo, en el que ambas partes se sienten satisfechos, tanto por lo concluido por cómo han transcurrido las conversaciones. De hecho, ambos han agradecido el tono y la eficacia de la negociación.

Los detalles de cómo se repartirán estos millones se darán tras su previsible aprobación tras el Consejo de Gobierno que se celebra este mismo lunes.