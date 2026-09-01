Desde el viernes a las 17:00 horas un amplio programa musical y de actividades paralelas se darán cita en los tres escenarios de esta undécima edición del Phe Festival en Puerto de la Cruz

Llega a Puerto de la Cruz la undécima edición de Tenerife Phe Festival. Imagen cedida por la organización

Puerto de la Cruz acoge la undécima edición de Tenerife Phe Festival desde ese viernes 4 de septiembre a las 17:00 horas en la pista del escenario Ron Guajiro Phe Club con la vertiente familiar de Sun Dance Family Session, guiada por las selectoras Dita Konnat y Claudia Bliss junto a las artistas del movimiento Koset Quintana y Yaiza Martinon.

A las 17:45 horas, la actividad da el salto al escenario Heineken con la grancanaria Xerach, cuya transición del academicismo jazzístico al pop de bajas frecuencias y percusiones de tambora (sostenida en obras como «Canciones bobas» o el sencillo «A dónde va el amor que no se da») marca un preámbulo idóneo.

La electrónica de cabina continúa en el Phe Club a las 18:00 horas con Just Beca & Candela, dando paso a las 18:30 horas en el escenario Deichmann al dúo británico de queer power pop Arxx y sus trabajos «Ride or Die» y «Good Boy». La tarde prosigue en el espacio Phe Club con Isla Sonido a las 19:30 horas, mientras que el escenario Heineken recibe a las 19:20 horas a los veteranos Rufus T. Firefly, pertrechados con la psicodelia de «Todas las cosas buenas». El rock alternativo insular toma a las 20:25 horas el escenario Deichmann de la mano de Belice y su disco «Todas las flores», cediendo el testigo a las 21:10 horas en el escenario Heineken a Barry B, quien expone la aspereza generacional de su gira «Infancia mal calibrada» en paralelo a la sesión de Mostany (21:30h) en la zona de baile.

Noche del viernes

El tramo nocturno del viernes intensifica la propuesta sonora. A las 22:30 horas, los neoyorquinos Bodega trasladan al escenario Deichmann la deconstrucción analítica de su álbum «Our Brand Could Be Yr Life», mientras Roman Flügel (23:30h) toma el control de la pista en el Phe Club.

A las 23:35 horas, el escenario Heineken recibe a los británicos Fat Dog, gran apuesta internacional de la edición que estrena en Canarias la potencia tecno-punk de su disco «Woof» y el sencillo «King of the Slugs». Ya en la madrugada, la ebullición bilbaína de EZEZEZ asalta a la 01:00 horas el escenario Deichmann bajo el marco de The Spanish Wave, sincronizándose con la sesión especial de Phil Hartnoll, fundador de Orbital, a la 01:30 horas en el Phe Club.

El cierre definitivo de la primera jornada llega a las 02:00 horas en el escenario Heineken con Ibibio Sound Machine, la formación de Eno Williams que descargará su afrofunk antes de publicar su nuevo álbum «Chopping Mountain».

Jornada del sábado

La jornada del sábado 5 articula su recorrido desde las 17:00 horas en el escenario Ron Guajiro Phe Club con una nueva entrega de Sun Dance Family Session. La apertura del escenario Heineken corre a cargo de Ona Mafalda a las 18:00 horas, combinando el rock alternativo con la sensibilidad pop contemporánea, al tiempo que Emma Play & Mr. Paradise (18:00h) inauguran el turno de cabina en el espacio clubbing.

A las 18:50 horas, el pop independiente local de Pequeña Alaska desembarca en el escenario Deichmann con su trabajo «Teoría Universal», cediendo el paso a las 19:35 horas en el escenario Heineken a la versatilidad R&B de Choclock y sus composiciones «Magua con Miel» o «Dame Más Tiempo».

La actividad de baile continúa en la cabina con Bobby Bob a las 20:00 horas, antes de que el vigor de los escoceses Faeda retumbe a las 20:40 horas en el escenario Deichmann y El Chico & Jessy La Ley ocupen el Phe Club a las 21:00 horas. A las 21:30 horas, el escenario Heineken acoge la fusión latina de la argentina Natalia Doco y las canciones de su álbum «Hacha», mientras el área de clubbing recibe a las 22:00 horas el esperado dj set de Alexis Taylor, vocalista de Hot Chip. El escenario Deichmann completa su tramo de precierre a las 22:50 horas con el indie espacial de Good Franco, ganadores del certamen Sonora 2026.

Cierre del Festival por todo lo alto

El colofón del sábado reafirma el pulso del circuito estatal e internacional. Carlos Ares se presenta a las 23:35 horas en el escenario Heineken respaldado por los galardones de los Premios MIN y los temas de «Peregrino» y «La boca del lobo», coincidiendo con la entrada a los platos de Yung Prado a las 00:00 horas en el espacio Phe Club.

Entrada la madrugada, a las 00:55 horas, la melancolía sintética de los madrileños VVV [Trippin’ You] toma el escenario Deichmann con su compendio de post-punk y electrónicas oscuras. La edición concluye a las 02:00 horas con una doble cita simultánea: la ironía bailable del dúo de Bristol Getdown Services presentando su disco «Massive Champions» en el escenario Heineken y el cierre de La Brega a los mandos del escenario Ron Guajiro Phe Club, culminando la programación del festival en el norte de Tenerife.

Agenda Cultural: Tenerife Phe Festival 2026

Bienestar, Salud y Nutrición: Sábado 5 de septiembre: VII Encuentro Phe Yoga (Ashtanga, Asana Lab, Black Lotus, Yin Yoga y grabación en directo de pódcast sobre nutrición y bienestar) | De 10:00 a 14:00 h en Puerto de la Cruz (Inscripción previa en la web oficial)

Gastronomía y Producto Local: Miércoles 2 de septiembre (19:30 h): Cata interactiva y taller Phe Wine | Barrica de Los Momentos, Licorería Internacional (C/ Puerto Viejo, 29, Puerto de la Cruz)

Divulgación Científica: Lunes 31 de agosto, miércoles 2 y jueves 3 de septiembre (10:00 h): Visitas guiadas al Observatorio del Teide en colaboración con el IAC | Observatorio del Teide (Actividad gratuita con aforo limitado para compradores de entradas, reserva previa requerida)

Programación Musical (Conciertos y DJ sets):

Viernes 4 de septiembre:

Escenario Heineken: Xerach | Rufus T. Firefly | Barry B. | Fat Dog | Ibibio Sound Machine

Escenario Deichmann: Arxx | Belice | Bodega | EZEZEZ (en colaboración con The Spanish Wave)

Escenario Ron Guajiro Phe Club: Sun Dance Family Session | Just Beca & Candela | Isla Sonido | Mostany | Roman Flügel | Phil Hartnoll (Orbital) DJ Set

Sábado 5 de septiembre:

Escenario Heineken: Ona Mafalda | Choclock | Natalia Doco | Carlos Ares | Getdown Services

Escenario Deichmann: Pequeña Alaska | Faeda | Good Franco | VVV [Trippin’ You]

Escenario Ron Guajiro Phe Club: Sun Dance Family Session | Emma Play & Mr. Paradise | Bobby Bob | El Chico & Jessy La Ley | Alexis Taylor (Hot Chip) DJ Set | Yung Prado | La Brega

Actividades Transversales en el Espacio Público y Recinto: Durante el festival (4 y 5 de septiembre): Sun Dance Family Session (música electrónica, danza y movimiento para familias a partir de las 17:00 h) y Zona Wine Garden con representación de bodegas locales (Arautava, Suertes del Marqués, 300 Líos, Las Galanas, Bodega Loher y Bodega López Palacios) en el área de restauración | Recinto principal del festival (Puerto de la Cruz).