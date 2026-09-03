Puerto de la Cruz cierra temporalmente Playa Grande y Charcón

El Ayuntamiento adopta la medida a petición de Salud Pública tras detectar niveles de Escherichia coli superiores a los valores de referencia en las analíticas realizadas en Playa Jardín

El Ayuntamiento de Puerto de la Cruz ha decretado este 3 de septiembre el cierre preventivo temporal de las zonas de baño de Playa Grande y Charcón, en Playa Jardín, después de conocer resultados desfavorables en los controles de calidad del agua. El Consistorio ha adoptado la medida atendiendo a la petición de Salud Pública y tras recibir tanto los resultados de una de las analíticas rutinarias como los de unos análisis independientes encargados por el propio Ayuntamiento.

Imagen de archivo

La Dirección del Área de Salud de Tenerife comunicó al Ayuntamiento los resultados de una muestra recogida el 2 de septiembre en la zona de baño PM4, correspondiente a Playa Grande (Centro). El análisis detectó una concentración de Escherichia coli superior a 800 ufc por cada 100 mililitros, por encima del valor de referencia de 500 ufc/100 ml establecido en el Documento de Actuaciones de Vigilancia Sanitaria de Zonas de Baño de Canarias.

Los análisis también detectan incumplimientos en Charcón

El Ayuntamiento recibió además los resultados de los análisis realizados por Biocontrol Labtec S.L.U. en la zona PM5, Playa Charcón. El informe señala igualmente un resultado de más de 800 ufc/100 ml de Escherichia coli, frente a un valor de referencia de 500 ufc/100 ml. El resto de los parámetros evaluados que cuentan con límites de referencia cumplió los valores establecidos en el informe de ensayo.

Aunque el resultado comunicado por Biocontrol Labtec todavía no había sido confirmado por la Dirección del Área de Salud de Tenerife, Salud Pública había informado de un periodo de contaminación en PM4 y el Ayuntamiento había detectado un incumplimiento en PM5. Ante esta situación, el Consistorio consideró suficientes los resultados obtenidos para adoptar las medidas correspondientes.

El baño queda prohibido temporalmente en ambas zonas

En consecuencia, el Ayuntamiento prohíbe temporalmente el baño en Playa Grande y Charcón, al considerar ambas zonas no aptas para el baño. La medida tiene carácter preventivo y permanecerá vinculada a las actuaciones necesarias para comprobar la situación y determinar las medidas que permitan solucionarla.

El Consistorio señala que ya trabaja para seguir las indicaciones recibidas, realizar las comprobaciones necesarias y adoptar las medidas oportunas, con el objetivo de garantizar la seguridad de las personas usuarias. Mientras tanto, la playa del Castillo permanece abierta al baño.

El Ayuntamiento agradece finalmente la colaboración de vecinos, vecinas y visitantes y asegura que trasladará cualquier actualización cuando disponga de nueva información.