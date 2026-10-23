La medida afectará a los servicios de la madrugada del sábado 24 al domingo 25 de octubre, cuando los relojes se retrasarán de las 2:00 a la 1:00

Transportes Interurbanos de Tenerife (Titsa), empresa del Cabildo de Tenerife, modificará el horario de salida de algunos servicios nocturnos durante la madrugada del sábado 24 al domingo 25 de octubre, con motivo del cambio al horario de invierno.

Guaguas de Titsa en el Intercambiador de Santa Cruz de Tenerife. Titsa

La compañía aplicará el horario correspondiente al sábado en los servicios nocturnos de las líneas 014, 104, 110, 111, 137, 467, 711, 970, 971, 972, 974 y 975 que operen durante esa noche.

Salidas una hora antes de lo previsto

El retraso de los relojes, que pasarán de las 2:00 a la 1:00 de la madrugada, afectará a la planificación de los viajes. Por este motivo, las salidas previstas entre las 2:00 y las 5:00 horas se realizarán una hora antes respecto al horario publicado, según informa Titsa.

La empresa recuerda que los usuarios pueden consultar los horarios y obtener más información a través de su página web, del teléfono 922531300 o de las redes sociales de la compañía.