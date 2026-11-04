La Institución insular ha aprobado el inicio del procedimiento de expropiación del antiguo Mesón Teide, actualmente abandonado

Antiguo Mesón Teide, actualmente abandonado. Imagen Cabildo de Tenerife

El Cabildo de Tenerife ha aprobado el inicio del procedimiento de expropiación forzosa del antiguo Mesón Teide, situado en El Portillo, en La Orotava, para convertirlo en un centro de usos múltiples destinado a la gestión del Parque Nacional del Teide.

El inmueble, actualmente abandonado, cuenta con 828 metros cuadrados construidos y se encuentra junto a la carretera TF-21, una de las principales vías de acceso al Parque Nacional. Su adquisición permitirá disponer de instalaciones permanentes para el personal técnico, los agentes de medio ambiente, las brigadas de prevención y extinción de incendios forestales y los servicios de coordinación de emergencias.

Una base operativa dentro del propio entorno

La presidenta del Cabildo, Rosa Dávila, ha destacado que el Teide necesita infraestructuras adecuadas y personal especializado para garantizar su conservación y mejorar la capacidad de respuesta ante posibles incidencias. El objetivo es contar con una base operativa dentro del propio entorno del espacio protegido que facilite la organización y coordinación de los distintos equipos.

El proyecto contempla habilitar dependencias administrativas y técnicas, salas de reuniones, espacios para los agentes de medio ambiente, instalaciones para las brigadas forestales y zonas de almacenamiento de equipos. También permitirá coordinar actuaciones con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, Protección Civil, organismos científicos y otras administraciones.

La consejera de Medio Natural, Blanca Pérez, ha subrayado la ubicación estratégica del edificio, que permitirá reducir desplazamientos y agilizar la movilización de efectivos. Además, ha defendido la reutilización de una construcción existente para evitar ocupar nuevos terrenos y garantizar su integración paisajística.

El inmueble dispone de cuatro plantas y una parcela de aproximadamente 902 metros cuadrados, que incluye una zona de acceso y aparcamiento. La tasación realizada por la empresa TINSA fija su valor en 731.028,56 euros.

Transferencia de competencias

La iniciativa responde a las nuevas necesidades derivadas de la transferencia de las competencias de gestión del Parque Nacional del Teide al Cabildo de Tenerife, formalizada entre diciembre de 2025 y abril de 2026. Este cambio obliga a adaptar los recursos disponibles para reforzar las labores de conservación, vigilancia, investigación, gestión de visitantes y prevención de incendios.

El acuerdo inicia también la información pública de la relación de bienes y derechos afectados, con un plazo de 20 días hábiles para las alegaciones. La expropiación todavía deberá completar su tramitación y determinar el justiprecio definitivo.

El Cabildo pretende completar el expediente antes de finalizar 2026. Posteriormente, el edificio deberá acondicionarse conforme a la normativa ambiental y urbanística aplicable al espacio natural protegido.