‘Gente Maravillosa’ aborda los peligros del uso del móvil y los patinetes eléctricos en la carretera

La colaboradora televisiva Belén Rodríguez contará su experiencia tras sufrir un accidente por caminar mirando el móvil, este lunes 9 de noviembre, a las 22:30 horas

Televisión Canaria emite este lunes 9 de noviembre, a las 22:30 horas, una nueva entrega de ‘Gente Maravillosa‘, que esta semana pone el foco en los nuevos riesgos para la seguridad vial, especialmente las distracciones provocadas por el uso del teléfono móvil y los accidentes relacionados con los patinetes eléctricos.

El programa presentado por Eloísa González abordará una realidad cada vez más preocupante en las carreteras. Según los datos de la Dirección General de Tráfico (DGT) recogidos por el espacio, el pasado año se produjeron en España 400 muertes por distracciones al volante, la mitad de ellas relacionadas con el uso del móvil. A los peligros tradicionales, como el exceso de velocidad o el consumo de alcohol, se suman ahora nuevas formas de imprudencia vinculadas a los dispositivos electrónicos y a los vehículos de movilidad personal.

Para profundizar en esta problemática, ‘Gente Maravillosa’ contará con la participación de la colaboradora televisiva Belén Rodríguez, quien compartirá su experiencia tras sufrir recientemente un accidente mientras caminaba mirando el teléfono móvil. Su testimonio servirá para reflexionar sobre los riesgos de una conducta cotidiana que puede tener graves consecuencias tanto para conductores como para peatones.

El espacio también recogerá la historia de un joven que sufrió un grave accidente mientras circulaba en patinete eléctrico utilizando el móvil. Las secuelas irreversibles que le dejó aquel suceso marcaron su vida para siempre y ponen de manifiesto los peligros asociados al uso irresponsable de estos vehículos.

¿Cómo reaccionamos ante una imprudencia?

Como es habitual, las cámaras ocultas de ‘Gente Maravillosa’ pondrán a prueba la reacción de la ciudadanía canaria ante una situación de riesgo. En esta ocasión, recrearán una escena en la que una persona utiliza el teléfono móvil mientras circula en patinete eléctrico por una zona peatonal, poniendo en peligro la seguridad de una mujer mayor.

El programa comprobará cómo intervienen los testigos ante esta imprudencia y hasta qué punto estamos dispuestos a actuar cuando presenciamos comportamientos que pueden poner en riesgo la integridad de otras personas.

Además, más de 150 personas participarán desde sus hogares a través del público virtual, compartiendo sus opiniones y reflexiones durante una noche dedicada a la concienciación y la seguridad vial.

Con esta nueva entrega, Televisión Canaria continúa apostando por la sensibilización social y los valores de convivencia a través de ‘Gente Maravillosa’, un espacio que cada lunes invita a reflexionar sobre situaciones cotidianas y pone en valor la solidaridad y el compromiso de la sociedad canaria.