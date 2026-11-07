El duelo, que se disputa en Fuerteventura, se ofrecerá en directo a las 12:40 horas a través de Canarias Play y canal de Deportes en YouTube, y a las 18:00 horas en la TDT

El equipo del programa ‘Terrero y Gloria’ se trasladará este domingo 8 de noviembre hasta la isla de Fuerteventura para emitir en directo el encuentro entre el CL Maxorata y el CL Chimbesque desde el Terrero Pedro Sánchez de Tarajalejo.

La retransmisión, que corresponde al encuentro de la quinta jornada de la Liga Cabildos OPC-Sumytrans 2026-2027, se podrá seguir en Canarias Play y YouTube de Deportes a las 12:40 horas, y a las 18:00 horas en la TDT de Televisión Canaria.

En su segundo programa de la temporada, ‘Terrero y Gloria’ será testigo directo de un auténtico duelo de titanes, un encuentro marcado por el regreso del puntal ‘A’ Eusebio Ledesma a la que fue su casa durante siete exitosas temporadas.

El luchador tinerfeño vuelve al terrero defendiendo los colores del doble campeón de Canarias, el CL Chimbesque y tendrá enfrente tendrá al actual máximo exponente del CL Maxorata, otro puntal ‘A’, Kiren González, que afronta su segunda temporada en las filas del conjunto majorero. Ambos puntales se conocen a la perfección ya que se han medido en numerosas ocasiones, protagonizando enfrentamientos memorables y momentos históricos sobre la arena.

Imagen de archivo de la luchada entre el CL Unión Gáldar vs CL Adargoma.

Luchada de puntales

El doble campeón de Tenerife y Canarias, el CL Chimbesque, afronta este enfrentamiento como favorito. El conjunto tinerfeño ha comenzado la competición con paso firme, sumando pleno de victorias en las cuatro primeras jornadas. Además de contar con Eusebio Ledesma como gran referente, dispone de una de las plantillas más competitivas del panorama actual, en la que destaca también el puntal ‘C’ Víctor Pimienta.

Enfrente estará un CL Maxorata que llega con un balance de dos victorias y una derrota, dispuesto a plantar cara al gran favorito. Para intentar dar la sorpresa, el equipo majorero necesitará la mejor versión de su pareja de destacados ‘A’, formada por Rafa Elvira y Valentín Torres, dos luchadores llamados a desempeñar un papel fundamental en el desenlace de este apasionante duelo.

La retransmisión contará con la narración de Willy Rodríguez Calero y los comentarios de David Yanes, mientras que Jorge Benítez será el encargado de acercar a los espectadores las impresiones de los protagonistas con las entrevistas a pie de terrero. Como cada semana, la previa se realizará desde el plató, con nuestra compañera Beatriz García, acompañada del inconfundible estilo de José Manuel Pitti.

Una vez finalice la luchada, ‘Terrero y Gloria’ recogerá las impresiones de sus protagonistas a pie de terrero y ofrecerá los mejores resúmenes de los encuentros más destacados del fin de semana en las diferentes competiciones que ya están en marcha. El programa contará también con reportajes exclusivos desde las islas de Nereida Alonso, y ofrecerá la última hora de la expedición canaria que viajará hasta Corea para participar en el próximo Mundial de lucha tradicional coreana, conocida como Ssireum. Como broche final, llegará un nuevo capítulo de la sección protagonizada por la última incorporación al equipo, Juan Espino Dieppa, que aportará su particular visión y análisis sobre los principales temas de actualidad de la lucha canaria.

Cómo descargar Canarias Play

La plataforma gratuita Canarias Play está disponible para dispositivos Android, a través de Google Play, y para dispositivos iOS, mediante la App Store de Apple. También se puede acceder directamente a sus contenidos desde la página web oficial de Canarias Play.

La aplicación ofrece un amplio catálogo de producciones audiovisuales canarias, que incluye cine, documentales y docuficción, además de programas a la carta y emisiones en directo de Televisión Canaria y La Radio Canaria.