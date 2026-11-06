RTVC dispara su audiencia digital en octubre con crecimientos en sus principales plataformas

Canarias Play firma su mejor mes del año con más de 212.000 sesiones, impulsada por ‘El Ambulatorio’ y la Copa del Rey

RTVC cerró octubre con un fuerte crecimiento de su audiencia digital en sus principales plataformas. El avance de las cuentas principales en Instagram, TikTok y Facebook, junto al aumento de usuarios de rtvc.es y el récord mensual de Canarias Play, amplía el alcance de la información, el deporte y el entretenimiento de Radiotelevisión Canaria.

La conexión con las nuevas generaciones ocupa un lugar destacado en este balance. Las personas de entre 18 y 34 años representan el 34,3 % de la audiencia de la cuenta principal de RTVC en TikTok y el 33,3 % en el perfil de Deportes de esta misma red. Los jóvenes constituyen así una parte relevante del público que accede a los contenidos de RTVC a través de sus canales digitales.

La jefa de Digital de RTVC, Virginia Gallo, destaca el trabajo que hay detrás de estos resultados. «Continuamos adaptando nuestros contenidos al público joven y generando contenido propio para las redes sociales del grupo. Ese esfuerzo, que se hace día a día, está dando resultados: nuevo estilo, nuevas formas de comunicar y un lenguaje más cercano».

Instagram protagonizó uno de los mayores avances del mes. La cuenta principal alcanzó 36,5 millones de reproducciones, un 74,1 % más que en septiembre, y reunió a 6,2 millones de espectadores, casi el triple que el mes anterior. El 66,6 % de las reproducciones procedió de personas que no seguían la cuenta, lo que muestra la capacidad de sus contenidos para llegar a nuevos públicos.

En TikTok, RTVC sumó más de 18 millones de visualizaciones, aproximadamente un 62,5 % más que en septiembre. La cuenta cerró octubre con casi 147.000 seguidores, también más del doble que en septiembre. La participación creció con más de 26.000 comentarios y cerca de 199.000 veces compartido, con aumentos del 94 % y del 69 %, respectivamente.

Gallo vincula esta evolución a la misión de la radiotelevisión pública. «Nos adaptamos porque es nuestra obligación que la información de servicio público llegue a todos los públicos. Si la audiencia quiere consumir la información de otra manera, estaremos junto a ella». En este sentido, señala la adaptación de los contenidos al vídeo vertical y al consumo desde el móvil, y subraya el interés de las nuevas generaciones por la actualidad. «El público quiere estar informado, lo vemos en nuestro seguimiento diario. Y no solo con entretenimiento: quiere la actualidad y saber qué ocurre, pero al estilo de su ritmo de vida».

El deporte destacó como otra vía de encuentro con las nuevas generaciones. El perfil de Deportes en TikTok superó las 729.000 visualizaciones, multiplicando por unas diez veces el resultado de septiembre. En Instagram, sus contenidos alcanzaron 4,1 millones de reproducciones, un 78,2 % más.

La Radio Canaria también brilló en este balance, llevando su voz mucho más allá de las ondas. Sus contenidos sumaron 8,2 millones de reproducciones en Instagram y llegaron a 1,9 millones de espectadores. A estos resultados se añadieron 2,9 millones de visualizaciones en TikTok, donde sus publicaciones se compartieron más de 20.000 veces. Unas cifras que ponen en valor el trabajo del equipo de la radio pública para conectar con la audiencia también en las redes.

Ese esfuerzo forma parte de la transformación que describe Virginia Gallo, quien destaca la adaptación de los contenidos de La Radio Canaria a nuevos formatos, «porque la radio no solo se oye, también se ve en las redes sociales».

El crecimiento se extendió a Facebook, donde la página de RTVC registró 33,8 millones de visualizaciones, un 35,9 % más que el mes anterior. En X, la cuenta @rtvces alcanzó 5,1 millones de impresiones, un 78,4 % más, mientras que los canales de RTVC en YouTube reunieron 6,3 millones de visualizaciones durante octubre.

La web rtvc.es también mejoró sus resultados. Cerró el mes con casi 390.000 usuarios activos, un 17,8 % más, y 729.407 sesiones, un incremento del 15,2 %. Las visualizaciones de página rozaron el millón, con 988.448, un 17,3 % por encima de septiembre.

Canarias Play bate récords en octubre

La plataforma Canarias Play consiguió el pasado mes sus mejores cifras, con 212.605 sesiones totales, y un incremento del 61 % en las sesiones diarias. Impulsada especialmente por la serie ‘El Ambulatorio’ y por las retransmisiones de la Copa del Rey, Canarias Play logra 6.858 sesiones diarias en octubre, el mejor registro mensual desde su puesta en marcha.

La serie ‘El Ambulatorio’ se convierte en el contenido más seguido de Canarias Play desde su estreno, con 150.240 visualizaciones en octubre. Por su parte, las retransmisiones de la Copa del Rey del 27 de octubre superaron las 40.000 visualizaciones en un solo día.

Destaca igualmente en octubre el seguimiento de los Telenoticias desde Canarias Play, que aumenta un 78 %, así como de La Radio Canaria, que sube un 38 %.

Canarias Play supone una herramienta de conexión con las comunidades canarias en el exterior, como demuestra el hecho de que Venezuela sea el país que registra una audiencia más fiel en cuanto a sesiones por visitante. En total, 82.323 sesiones en Canarias Play provienen del exterior, un 9,3 % del total registrado en octubre.

La plataforma ha alcanzado en octubre las 45.000 descargas de la aplicación en los diferentes dispositivos móviles y Smart TV. Un total de 8.740 usuarios registrados disfrutan ya de las ventajas de personalización que ofrece Canarias Play.

Con estos registros de octubre, la plataforma Canarias Play consolida un crecimiento sostenido que, mes a mes, ha acompañado su evolución desde la puesta en marcha en enero.

Cómo descargar Canarias Play

La plataforma gratuita Canarias Play está disponible para dispositivos Android, a través de Google Play, y para dispositivos iOS, mediante la App Store de Apple. También se puede acceder directamente a sus contenidos desde la página web oficial de Canarias Play.

La aplicación ofrece un amplio catálogo de producciones audiovisuales canarias, que incluye cine, documentales y docuficción, además de programas a la carta y emisiones en directo de Televisión Canaria y La Radio Canaria.