‘Crónica de San Borondón’ hablará de experiencias cercanas a la muerte

El programa de La Radio Canaria emite este viernes a las 22:00 horas un monográfico con cirujanos, anestesistas y pacientes sobre experiencias extracorporales en quirófanos

El magacín ‘Crónicas de San Borondón’, de la radio pública autonómica, tratará este viernes a las 22:00 horas, y en redifusión el domingo a las 00:00 horas, las experiencias cercanas a la muerte en quirófanos. Será una entrega monográfica alrededor de experiencias documentadas en centros hospitalarios que describen la sensación de «abandono del cuerpo» manifestada por pacientes. «Muchas de estas sensaciones coinciden en describir que la persona se observa a sí misma en perspectiva y ve cómo avanza por una superficie oscura y tubular al final de la cual suele observar una luz, a veces también una entidad de corte angelical, que marca el retorno al cuerpo fisico», describe José Gregorio Gónzález, director de ‘Crónicas de San Borondón‘.

José Gregorio González dirige y conduce ‘Crónicas de San Borondón’ en La Radio Canaria

Este tipo de experiencias extracorporales son objeto de estudio desde hace décadas, en busca, principalmente, de causa-efecto de la anestesia, o de la falta de oxígeno, como explicación a este tipo de sensaciones manifestadas como «vivencias».

El más allá

«Pero los expertos apuntan a un escenario de conciencia no local, desligada del cuerpo, y a una posible continuidad de la vida», apostilla el director de ‘Crónicas de San Borondón’. Es por esto que el programa hablará con el cirujano y médico de familia José Morales del Río, protagonista él mismo de una de estas «vivencias», y también con la médico anestesióloga Luján Comas, promotora de la Fundación Icloby que actualmente impulsa el mayor estudio científico acerca de estas experiencias realizado en España en el que colabora una veintena de hospitales. El programa monográfico cerrará con una tertulia entre profesionales del sector médico y asistencial que aseguran haber sido testigos directos de experiencias contadas por pacientes, o personal médico, que sugieren un contacto con el más allá.