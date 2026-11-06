‘El Alpende’ dará voz a quienes sufren las consecuencias de la guerra en Palestina

El magacín de La Radio Canaria emite este sábado a las 06:00 horas un especial sobre la gravedad de la postguerra

El programa ‘El Alpende’, de La Radio Canaria, emite este sábado a las 06:00 horas, un especial sobre la actual situación en Palestina tras el fin de los bombardeos de Israel, y lo hará de la mano de invitados que trabajaron en la primera línea de asistencia sanitaria.

«Hablaremos con Refaat, que trabajó en primera línea del colapsado sistema sanitario gazatí, concretamente en el Hospital Europeo de Jan Yunis. Él, junto a su esposa, Noha, y sus seis hijos, sobrevivió a más de diez desplazamientos forzosos, huyendo del horror de las bombas, una y otra vez, mientras intentaba salir de la Franja», avanza Leny González, directora y conductora del programa.

Leny González dirige y conduce ‘El Alpende’ en La Radio Canaria

Médico de profesión, Refaat y su familia lograron llegar a España gracias al apoyo de ONGs, del Ministerio de Asuntos Exteriores español y de las gestiones diplomáticas de Bolivia y México. Pisaron suelo español, Madrid, en noviembre de 2025 con la única esperanza de reconstruir sus vidas. Refaat está en pleno proceso de homologación de su título académico.

Un refugio truncado

Pero la realidad ha vuelto a golpearles con crudeza. ‘El Alpende’ hablará con este médico sobre la respuesta recibida el pasado 3 de noviembre en que se les comunica que el asilo político les ha sido denegado. El argumento es que su situación «no encaja estrictamente bajo los criterios de persecución individualizada» del asilo, dejando en un limbo legal kafkiano a una familia que huye de una destrucción masiva certificada. ¿Qué categoría administrativa puede definir el horror de haber sobrevivido a un genocidio?», se interroga la directora del programa.

Refaat, médico que trabajó en primera línea en el Hospital Europeo de Jan Yunis en Gaza, logró escapar con su familia a España en 2025. Le acaban de denegar el asilo

Refaat relatará en la entrevista en La Radio Canaria cómo era el día a día en el Hospital Europeo, la dolorosa toma de decisiones cuando llegaban decenas de heridos y no se disponía de recursos médicos básicos y cómo, a día de hoy, la situación es la misma y se vive en permanente impotencia ante la falta de suministros», añade Leny González. Entrarán en la conversación otros asuntos como el desarraigo o una denuncia que hace Refaat contra la organización ‘HOLA GAZA‘ por haberse apropiado, supuestamente, de fondos solidarios destinados a permitirles empezar de cero.

Mirar hacia otro lado

Lenny González advierte de que este programa especial sobre Palestina pretende acercar a la audiencia canaria el valor de la solidaridad internacional también en asuntos como el deber de garantizar plenos derechos a las personas refugiadas, «porque detrás de cada de cada una de ellas, de cada desplazamiento forzado, hay un pasado, una identidad y un futuro que merecen una oportunidad”, conluye González.