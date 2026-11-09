El espacio de La Radio Canaria pone el foco, a partir de las 22:00 horas, en el valor del tiempo, en cuidar las relaciones personales y dejar de aplazar los sueños, junto a la psicóloga Iraya Hernández Ceja

‘Siempre nos quedará París’ dedica una nueva entrega este lunes 9 de noviembre, a las 22:00 horas, a reflexionar sobre la muerte, el valor del tiempo, la importancia de cuidar las relaciones personales, dejar de aplazar los sueños y vivir con autenticidad.

El espacio de La Radio Canaria, dirigido y presentado por la periodista Rosa Vidal, conversará con la psicóloga Iraya Hernández Cejas, partiendo de la pregunta de si sabemos que nuestra existencia tiene fecha de caducidad, por qué vivimos tantas veces como si fuéramos a estar aquí para siempre. A partir de esta idea, se invita a los oyentes a reconsiderar sus prioridades y a gestionar mejor su tiempo, sus relaciones y sus decisiones, “una oportunidad para detenerse, tomar perspectiva y descubrir qué merece realmente nuestra atención; que saber que vamos a morir nos enseñe a no olvidarnos de vivir».

Bajo el título ‘Aprender a vivir sabiendo que vamos a morir’, el programa propone una mirada serena y profundamente humana sobre uno de los grandes misterios de la existencia: la muerte. “No para hablar de ella desde la tristeza o el miedo, sino para convertirla en una maestra de vida”, señala Rosa Vidal.

A lo largo de la entrega, se compartirán cinco reflexiones: distinguir lo urgente de lo importante, reconocer el valor de las personas, dejar de aplazar la vida, aprender a perdonar y soltar, y vivir de acuerdo con nuestra propia identidad, más allá de las expectativas de los demás.

Un ejercicio para los oyentes

Además, el programa propondrá también un ejercicio de introspección para que los oyentes imaginen su vida contemplada desde el final y se planteen cinco preguntas esenciales: a quién necesitan dedicar más tiempo, qué preocupaciones deberían dejar en un segundo plano, qué sueños llevan demasiado tiempo aplazando, qué necesitan perdonar o agradecer y qué cambios podrían hacer para sentir que están viviendo una vida verdaderamente propia.

‘Siempre nos quedará París’ es un espacio radiofónico, que emite los lunes de 22:00 a 24:00 horas y los domingos en redifusión, de 22:00 a 24:00 horas, que aborda temas sobre salud mental, inteligencia emocional, psicología, relaciones y todo aquello que ayuda a comprendernos mejor y a vivir con más equilibrio, profundidad y sentido.