‘De la Noche al Día’, este jueves en la Feria ExpoDeca 2026

El informativo matutino de La Radio Canaria emitirá este jueves, entre las 6:30 horas y las 11:00 horas, desde la Feria del Deporte de Canarias

‘De la Noche al Día’, magacín informativo de La Radio Canaria que se emite de lunes a viernes entre las 06:30 horas y las 11:00 horas, se desplazará este jueves hasta el Parque de la Música, en Gran Canaria, para dar cuenta de los contenidos de la Feria ExpoDeca 2026 que congregará, del 12 al 15 de noviembre, a la industria deportiva, a federaciones y clubes, a empresas del sector y también a centros educativos y ciudadanía.

Tomás Galván, al frente del magacín, conversará con Poli Díaz, consejero de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes del Gobierno de Canarias, que estará en la antena pública autonómica a las 07:15 horas y será uno de los muchos invitados que pasarán por los micrófonos de ‘De la Noche al Día‘ para avanzar y comentar los contenidos de una Feria que durante cuatro días se convertirá en punto de referencia para la salud, el bienestar y la actividad física en Canarias.

Conexión simultánea

El periodista Carlos Bueno se sumará a los boletines informativos, Vicky Palma estará al frente de la información meteorológica, Eugenio González avanzará las claves informativas de la jornada y Cristian Luis dará cuenta del resumen de prensa y de la información de servicio de la jornada.

Instantánea de ExpoDeca 2025 celebrada en Tenerife. Archivo

Al filo de las 07:15 horas será el momento para las entrevistas y a las 07:40 horas llegará la conexión simultánea con Televisión Canaria. Será el espacio de los invitados.

El magacín informativo de La Radio Canaria continúa su cometido de informar, entretener y estar alerta con los asuntos que marcan la agenda en las Islas