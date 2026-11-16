Eloísa González presenta esta entrega, en la que Derly, una mujer electricista, comparte su experiencia frente al sexismo laboral, este lunes a las 22:30 horas

Televisión Canaria emite este lunes 16 de noviembre, a partir de las 22:30 horas, una nueva entrega de ‘Gente Maravillosa’ que ahondará en el sexismo que sufren muchas mujeres en el ámbito laboral, en especial en profesiones tradicionalmente asociadas a los hombres, como la construcción, la electricidad o la fontanería, y en espacios de humor.

En esta ocasión, para abordar esta realidad, su presentadora Eloísa González contará con la presencia de Sara Escudero, humorista, actriz, presentadora y rostro habitual de ‘En otra clave’, y de Derly, una mujer electricista, quienes compartirán sus experiencias en ámbitos profesionales tradicionalmente masculinizados y las dificultades que todavía encuentran muchas mujeres para desarrollar su carrera en igualdad de condiciones.

Ambas pondrán voz a los prejuicios y las situaciones de machismo que todavía persisten en sus respectivos ámbitos profesionales por el simple hecho de ser mujer.

Cámaras ocultas

Como es habitual en ‘Gente Maravillosa’ recrearán una situación en la que la propia Derly tendrá que soportar comentarios sexistas y cuestionamientos sobre su capacidad para realizar un trabajo tradicionalmente masculino. Una vez más se comprobará cómo reaccionan los canarios cuando presencian una situación de machismo y si están dispuestos a dar un paso al frente para defender la igualdad.

Más de 150 personas formarán parte del público virtual del programa. Conectadas desde sus hogares, estas personas participarán activamente en el desarrollo de una noche de conciencia social.

Televisión Canaria mantiene así su apuesta por la sensibilización social de la mano de ‘Gente Maravillosa’, la Tele de los Valientes.