La retransmisión comienza este miércoles a partir de las 18:55 horas con emisión simultánea en TDT, Canarias Play y www.rtvc.es

Televisión Canaria retransmite este miércoles 18 de noviembre, a partir de las 18:55 horas, el partido correspondiente a la primera eliminatoria de la Copa del Rey entre el CD Badajoz y el CD Tenerife, que se disputa en el Estadio Nuevo Vivero de Badajoz. El encuentro, cuyo pitido inicial está previsto para las 19:00 horas, podrá seguirse en directo a través de la TDT, la plataforma digital Canarias Play y la web www.rtvc.es.

La cobertura contará con la narración de Daniel Álvarez y los comentarios técnicos de Aarón Darias. La emisión arrancará cinco minutos antes del inicio del choque y se prolongará tras el pitido final para ofrecer un resumen completo con las jugadas más destacadas del partido.

La eliminatoria se disputa a partido único. En caso de que el encuentro finalice con empate al término de los noventa minutos reglamentarios, se disputará una prórroga compuesta por dos tiempos de 15 minutos cada uno. Si tras el tiempo suplementario persiste la igualdad en el marcador, el equipo clasificado para la siguiente ronda se decidirá mediante una tanda de penaltis.

Un encuentro marcado por dos aplazamientos

El choque entre el conjunto pacense y el blanquiazul llega finalmente este miércoles tras haber sido suspendido y reprogramado en dos ocasiones anteriores por motivos de fuerza mayor. Inicialmente previsto para el pasado 28 de octubre, la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) decretó su primer aplazamiento como muestra de respeto y solidaridad por el trágico accidente ferroviario ocurrido en Toledo.

Posteriormente, tras fijarse una nueva fecha para el 10 de noviembre, el Juez Único de Competiciones No Profesionales volvió a suspender el partido a petición del club tinerfeño, con motivo del fallecimiento del delantero del CD Tenerife, Jesús de Miguel.

Así llegan ambos equipos a la cita copera

La plantilla dirigida por Álvaro Cervera afronta esta eliminatoria tras regresar a la competición liguera el pasado domingo, una vez cumplido el luto oficial por el fallecimiento de Jesús de Miguel. En su compromiso previo a este duelo de Copa, el CD Tenerife se impuso por 2-0 ante el Ceuta en el estadio Heliodoro Rodríguez López, un triunfo con el que el conjunto blanquiazul se colocó en la 13ª posición de LaLiga Hypermotion. Esta visita a tierras extremeñas inaugura además una semana con doble compromiso oficial para los tinerfeños, que recibirán el próximo sábado al RCD Mallorca en casa.

Por su parte, el CD Badajoz llega a la cita en un buen momento tras imponerse el fin de semana en el derbi extremeño frente al Don Benito por 2-1, ante cerca de 4.000 espectadores en el Estadio Nuevo Vivero. Con este resultado, el equipo pacense ocupa actualmente la tercera posición del grupo IV de Segunda RFEF.