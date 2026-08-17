Toda la información del tiempo en Canarias

El tiempo este martes no cambiará de forma significativa, la novedad será la presencia de nubes medias y altas por la tarde en Tenerife y en la mitad oriental del archipiélago.

Según la previsión del tiempo en Canarias, en general, habrá horas de cielo azul y sol en todas las islas. También son probables algunos intervalos nubosos de evolución diurna.

Mapa de la previsión del tiempo en Canarias para el 18 de agosto de 2026 / RTVC

Las temperaturas más cálidas se registrarán en la costa, la máxima superará los 30º C. El viento soplará del nordeste y de componente norte flojo, tenderá al oeste en las cumbres, y será del oeste-suroeste fuerte en el Parque Nacional del Teide a más de 2000 m de altitud.

En el mar se prevé viento fuerza 3 a 4 del norte y nordeste con áreas de fuerza 5 entre Tenerife y Gran Canaria, y en la costa sureste de esta isla. Predominará la marejadilla, habrá mar de fondo de 1 m del norte generalizada y del sur en el litoral sur de las islas de mayor relieve.

La previsión del tiempo isla por isla:

El Hierro: Tiempo soleado con nubes en cantidad variable, temperatura de verano y viento del nordeste de 10 – 30 km/h.

La Palma: Alternancia de cielo despejado y cielo nuboso. La mayor parte de las nubes que se verán serán de evolución. Viento del oeste moderado a más de 2000 m.

La Gomera: Sol, temperatura máxima que superará los 30ºC, pocas nubes y viento de componente norte flojo.

Tenerife: Nubes altas por la tarde, y quizá de evolución en el oeste y en el sur. Viento del oeste-suroreste fuerte en el Parque Nacional del Teide a más de 2000 m de altitud.

Gran Canaria: Nubes medias y altas en la 2ª mitad del día. Horas de sol, algunas nubes bajas por el norte y temperatura máxima que rondará los 32ºC.

Fuerteventura: Viento del nordeste 10 – 30 km/h, temperatura de verano, horas de sol y nubes medias y altas a partir de mediodía.

Lanzarote: Sol, nubes en cantidad variable, de tipo bajo, y también medias y altas por la tarde. Viento del norte y nordeste flojo.

La Graciosa: Ambiente soleado, con algunas nubes, temperatura sin cambios y brisas