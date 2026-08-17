Toda la información del tiempo en Canarias
El tiempo este martes no cambiará de forma significativa, la novedad será la presencia de nubes medias y altas por la tarde en Tenerife y en la mitad oriental del archipiélago.
Según la previsión del tiempo en Canarias, en general, habrá horas de cielo azul y sol en todas las islas. También son probables algunos intervalos nubosos de evolución diurna.
Las temperaturas más cálidas se registrarán en la costa, la máxima superará los 30º C. El viento soplará del nordeste y de componente norte flojo, tenderá al oeste en las cumbres, y será del oeste-suroeste fuerte en el Parque Nacional del Teide a más de 2000 m de altitud.
En el mar se prevé viento fuerza 3 a 4 del norte y nordeste con áreas de fuerza 5 entre Tenerife y Gran Canaria, y en la costa sureste de esta isla. Predominará la marejadilla, habrá mar de fondo de 1 m del norte generalizada y del sur en el litoral sur de las islas de mayor relieve.
La previsión del tiempo isla por isla:
El Hierro: Tiempo soleado con nubes en cantidad variable, temperatura de verano y viento del nordeste de 10 – 30 km/h.
La Palma: Alternancia de cielo despejado y cielo nuboso. La mayor parte de las nubes que se verán serán de evolución. Viento del oeste moderado a más de 2000 m.
La Gomera: Sol, temperatura máxima que superará los 30ºC, pocas nubes y viento de componente norte flojo.
Tenerife: Nubes altas por la tarde, y quizá de evolución en el oeste y en el sur. Viento del oeste-suroreste fuerte en el Parque Nacional del Teide a más de 2000 m de altitud.
Gran Canaria: Nubes medias y altas en la 2ª mitad del día. Horas de sol, algunas nubes bajas por el norte y temperatura máxima que rondará los 32ºC.
Fuerteventura: Viento del nordeste 10 – 30 km/h, temperatura de verano, horas de sol y nubes medias y altas a partir de mediodía.
Lanzarote: Sol, nubes en cantidad variable, de tipo bajo, y también medias y altas por la tarde. Viento del norte y nordeste flojo.
La Graciosa: Ambiente soleado, con algunas nubes, temperatura sin cambios y brisas