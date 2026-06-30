Este plan atendería a las necesidades básicas de estos ciudadanos y se ha buscado la colaboración de entidades canarias y oficinas descentralizadas en el país

El Gobierno de Canarias trabaja ya en un plan de actuación para los próximos tres meses con el objetivo de responder a las necesidades básicas de los canarios y canarias, sus descendientes y la población afectada por los terremotos registrados en Venezuela.

El Gobierno canario trabaja en un plan trimestral para atender a los afectados en Venezuela. Imagen de REUTERS

Según una nota del Ejecutivo canario, el viceconsejero de Acción Exterior, José Luis Perestelo, y el director general de Emigración del Gobierno de Canarias, José Téllez, han mantenido un encuentro con las entidades canarias en el país y con los responsables de las oficinas descentralizadas.

Esta reunión tuvo como objetivo analizar las necesidades más urgentes detectadas sobre el terreno, especialmente en los estados más afectados: Miranda, Caracas y, sobre todo, La Guaira.

Agua potable, alimentos y medicamentos

El Ejecutivo autonómico ha acordado convertir la sede de la Delegación del Gobierno de Canarias en Venezuela en el centro logístico de referencia para canalizar las ayudas y donaciones que reciban las entidades canarias, con las que se mantendrá una coordinación permanente.

«La prioridad del Gobierno de Canarias es estar al lado de nuestra gente en Venezuela con una respuesta útil, coordinada y sostenida en el tiempo«, afirmó el director general de Emigración.

Según esta nota, entre las necesidades más urgentes detectadas tras la reunión figuran agua potable y alimentos no perecederos, preferiblemente enlatados y de alto valor proteico.

Asimismo, en el ámbito sanitario, tras un primer análisis de la situación y de los recursos habilitados, se ha identificado la necesidad de antiinflamatorios, analgésicos, medicación específica para enfermedades crónicas —como diabetes, tensión arterial o afecciones cardiovasculares—, mascarillas, guantes y bolsas de colostomía.

Por otro lado, el Gobierno canario ya mantiene contacto con empresas distribuidoras en el país, ubicadas en estados no afectados por los terremotos, que dispongan de estos productos o tengan capacidad para solicitarlos a otros países en el menor tiempo posible.

Personas descansan en un refugio temporal tras los terremotos en La Guaira, Venezuela, el 29 de junio de 2026. REUTERS/Maxwell Briceno

Recursos ya activados

El Gobierno de Canarias celebrará este martes una reunión con entidades y profesionales en Venezuela para organizar la distribución de productos de ayuda en las zonas afectadas. El reparto se realizará mediante puntos fijos y un servicio móvil para atender también a las comunidades más aisladas.

Además, el Ejecutivo mantiene activo un dispositivo de apoyo a la comunidad canaria en Venezuela, coordinado con entidades locales. Entre las medidas ya puestas en marcha destaca un operativo especial de atención médica de urgencia en Caracas, mientras que los consultorios de otros estados continúan prestando servicio con normalidad.

Por otro lado, la Delegación del Gobierno de Canarias en Venezuela ha habilitado un canal de atención telefónica directa para que los ciudadanos canarios y sus descendientes residentes en el país puedan realizar consultas y solicitar información mientras se restablece la asistencia presencial en la sede. El número habilitado es el 0424-286.99.65.