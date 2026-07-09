Empiezan a bajar las temperaturas en Canarias

Tras unos días en los que la temperatura ha llegado a los 40 grados en Gran Canaria este jueves han empezado a bajar y lo harán hasta el domingo

Panorámica del municipio tinerfeño de Arico este 9 de julio de 2026. Imagen: Lidia Lorenzo. RTVC.

Después de unos días en los que las altas temperaturas han sido protagonistas en Canarias este jueves ya han empezado a bajar en todas las islas.

Aún se mantiene el aviso de Aemet por altas temperaturas para el este, sureste y oeste de Gran Canaria. Una isla donde este jueves se podrán alcanzar los 34 grados. En el resto de islas se llegarán a los 30 grados.

Ayer miércoles, el termómetro alcanzó los 39 grados en Tenerife y Gran Canaria, 36 en La Gomera y Fuerteventura o 35 en El Hierro y La Palma.

Las nubes acompañarán en muchos puntos de las islas, especialmente de las islas orientales, mientras que en las zona de cumbre y del sur de las islas el tiempo estará soleado.

Quienes elijan pasar estos días de calor junto al mar, podrán disfrutar de un mar en calmar puesto que las mayore solas no alcanzarán el metro de altura.