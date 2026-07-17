El Cabildo impulsa la iniciativa LIFE Reptiles con una red de 22 santuarios de biodiversidad, el programa cuenta con más de ocho millones de euros para su ejecución

El Cabildo de Gran Canaria y el Gobierno autonómico presentaron este viernes el proyecto LIFE Reptiles. Las instituciones buscan proteger a cinco especies autóctonas frente a las serpientes invasoras en las islas. Para ello, crearán una gran red de 22 santuarios durante los próximos seis años.

Informa: Redacción Informativos RTVC

LIFE Reptiles busca combatir a la culebra real de California en los ecosistemas insulares. Esta especie invasora causa un declive grave en los reptiles endémicos locales. Por ejemplo, afecta al lagarto gigante de Gran Canaria, la lisa y el perenquén.

Por consiguiente, el consejero de Medio Ambiente Raúl García Brink destacó la importancia de la supervivencia de estas especies. El consejero insular remarcó el rol de los reptiles como dispersores de semillas. También, estos animales controlan plagas de insectos y mantienen el equilibrio ecológico insular.

Asimismo, el director general del Medio Natural del Gobierno de Canarias, Miguel Ángel Morcuende, valoró la unión de organismos para recuperar la fauna silvestre. El director general regional recordó la riqueza de endemismos terrestres del archipiélago canario. Manuel Nogales, el delegado del CSIC en Canarias, comparó esta biodiversidad única con Hawái y Galápagos.

Red de refugios seguros

El proyecto creará 22 refugios entre los archipiélagos de Canarias y Baleares. En concreto, Gran Canaria albergará 7 de estos importantes espacios seguros, de los que 4 estarán en zonas naturales protegidas y 3 en entornos urbanos específicos.

Baleares acogerá 15 santuarios naturales distribuidos por Ibiza, Formentera y varios islotes. En consecuencia, el plan persigue preservar el 50 % de la diversidad genética. Posteriormente, las entidades aspiran a incrementar este porcentaje hasta el 65 %.

Para lograrlo, los técnicos utilizarán drones con inteligencia artificial para detectar las serpientes invasoras. Además, instalarán trampas de alta precisión para evitar la captura accidental de fauna autóctona. Finalmente, los expertos validarán protocolos de detección temprana mediante pruebas innovadoras de ADN ambiental.

Educación y prevención

El programa desarrollará experiencias piloto de bioseguridad en los puertos de varias islas. Patrullas caninas especializadas vigilarán los muelles de Agaete, Las Palmas, La Savina e Ibiza. De este modo, los perros evitarán la dispersión de serpientes hacia otros territorios.

Paralelamente, los organizadores impartirán 295 talleres educativos en diferentes centros escolares locales. Asimismo, impulsarán la sensibilización ciudadana con al menos 60 personas voluntarias en Gran Canaria. Un museo insular acogerá una exposición temática sobre conservación durante seis meses completos.

En definitiva, el Cabildo sitúa la conservación de la biodiversidad como una política estratégica. Gran Canaria lidera así la vanguardia europea contra las especies exóticas invasoras. La iniciativa combina exitosamente conservación, tecnología, prevención y participación directa de la ciudadanía.