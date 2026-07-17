‘Tiempo de Alisios’ recibe este sábado al cantante puertoriqueño Elvis Crespo

El informativo de fin de semana en La Radio Canaria, sábado y domingo de 08:00 horas a 11:00 horas, conectará, en directo con el equipo de RTVC presente en la Final del Mundial de fútbol en Nueva York

‘Tiempo de Alisios’, en La Radio Canaria, sábado y domingo de 08:00 horas a 11:00 horas, recibirá mañana sábado al cantante de merengue Elvis Crespo. El puertoriqueño colabora con Quevedo en la canción ‘La Graciosa’, el tema que se ha convertido en emblema de la selección española de fútbol en este Mundial ya que suena en los Estadios cada vez que juega España

La periodista Elena Falcón vuelve a ponerse al frente del programa a lo largo de seis horas de directo con entrevistas, conexiones fuera del estudio, tertulias, libros, agenda cultural, concursos, viajes, humor y participación de oyentes y conexiones fuera de los estudios. Una programación amena para las mañanas del fin de semana en La Radio Canaria.

El puertoriqueño Elvis Crespo, (izqda,), colabora con Quevedo en la canción ‘La Graciosa’, convertida en himno oficioso de la selección española cada vez que juega en el Mundial de Fútbol

‘Tiempo de Alisios’ contará, además, con un invitado de excepción vinculado a la memoria carnavalera y a bailes de los canarios. El cantante puertorriqueño Elvis Crespo, conocido por temas tan celebrados como ‘Suavemente’ o ‘Píntame’, visitará ‘Tiempo de Alisios’ para comentar, entre otros, su colaboración con Quevedo en la canción dedicada a La Graciosa.

Mundial de fútbol

‘Tiempo de Alisios’ viajará hasta Nueva York, donde se encuentra desplazado un equipo de Radio Televisión Canaria, para trasladar el ambiente en la jornada previa a la final en el ‘MetLife Stadium’, Nueva Jersey.Los detalles del encuentro y un repaso a la lista de canarios convocados por el seleccionador español, Pedri, Yeremy Pino y Nico Paz, -jugador de Argentina que nació en Tenerife-, serán aspectos centrales de esta conexión como también tomar el pulso a la hinchada española que ya se hace notar, con banderas y camisetas con los nombres de ‘la rojilla’, en la ‘Gran Manzana’.

Un equipo de RTVC viaja hasta Nueva York para estar presente en la Final del Mundial de Fútbol

El sábado, la tertulia de periodistas arrancará con el análisis a temas de actualidad como la decisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, (TJUE), que ha avalado el núcleo de la ley de amnistía. La sentencia dictamina que la norma no afecta a los intereses financieros de la Unión Europea y avala la exoneración de los delitos de terrorismo, siempre y cuando no afecten a derechos fundamentales.

La sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea podría suponer la amnistía del político independentista catalán Carles Puigdemont

El precio del alquiler en el Archipiélago o la tasa de basuras en Las Palmas de Gran Canaria; y los mitos del verano serán otros asuntos que abordará ‘Tiempo de Alisios’ este sábado con la colaboración de diferentes expertos.

Verdadero o Falso

¿La fruta por la noche engorda? ¿Comer zanahoria broncea más? ¿La menstruación atrae a los tiburones? ¿El perfume mancha la piel? ¿Existe un líquido ‘acusador’ en las piscinas? ¿La picadura de medusa se neutraliza miccionando encima? ¿Los mosquitos se sienten más atraídos por la ‘sangre dulce’? A éstas y otras preguntas planteadas por los oyentes dará respuesta ‘Tiempo de Alisios’ este fin de semana.

Dentro de un cuadro

A la hora del desayuno, el programa ha seleccionado dos escenarios originales para mantener sendas charlas, el sábado, el interior del cuadro en una exposición, y el domingo las tripas de un robot. El gestor cultural tinerfeño afincado en México Alberto González y la científica Carina González, serán los invitados, respectivamente.

Alberto González, gestor cultural

Carina González, científica

Fiebre del oro

Las aventuras y los viajes volverán a cobrar importancia el domingo. El magacín revelará detalles de un proyecto cuyo objetivo es datar episodios históricos poco conocidos y que, en el caso del que se ocupará ‘Tiempo de Alisios’, será la fiebre del oro de Kolima, en Siberia. Como cada domingo, el catedrático y profesor de Conservatorio Rubén Mayor detallará las claves para que una canción se convierta en éxito de verano.

Elena Falcón, dirige y conduce ‘Tiempo de Alisios’ en La Radio Canaria

Tanto el sábado como el domingo el programa volverá a apostar por su concurso con la plantilla de La Radio Canaria. En esta ocasión los presentadores Estíbaliz Pérez y Alexis Hernández, así como el técnico Gunar Benítez y el redactor Manu Navas se enfrentarán a preguntas de cultura general sobre Canarias, pruebas de oído y retos de ingenio que, como mínimo, arrancarán una sonrisa.