La criminalidad en Canarias crece un 0,3 % hasta junio

Según las últimas cifras oficiales la criminalidad en Canarias crece hasta junio por el aumento de hurtos, robos violentos y asesinatos

La criminalidad en Canarias ha crecido un 0,3 % hasta junio con respecto al mismo periodo de 2025, principalmente motivado por el aumento de los hurtos, los robos violentos y homicidios dolosos y asesinatos en grado de tentativa, según el balance de criminalidad del Ministerio del Interior.

Agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil. REMITIDA / HANDOUT por POLICÍA NACIONAL / GUARDIA CIVIL

Aumento con respecto a 2025

En concreto, entre enero y junio se han cometido 55.205 delitos, 168 más que en el mismo periodo de 2025. El aumento más destacado es en hurtos, que crece un 17,9 %, al registrar 824, mientras que los robos con violencia e intimidación se incrementan en un 12 %, al situarse en 1.126.

Tras estos aumentos, se encuentra el homicidio doloso y asesinatos en grado de tentativa, que en Canarias aumentó un 10,7 % tras registrar 31 hasta junio, mientras que en el mismo periodo hace un año fueron de 28. Sin embargo los homicidios dolosos y asesinatos consumados han descendido en el archipiélago un 35 %.

Por su parte, en lo que se refiere a la cibercriminalidad, el archipiélago ha alcanzado las 8.533 infracciones penales, cayendo un 0,6 %, principalmente por el descenso de las estafas informáticas que bajaron un 1,8 %.

Delitos contra la libertad sexual

Asimismo, cabe destacar otros delitos como los tipificados contra la libertad sexual, ya que crecen en Canarias un 5,5 %, al alcanzar los 560, y concretamente el de agresión sexual con penetración se incrementa un 8,1 %, al situarse en 99.

Canarias ha tenido un aumento de la criminalidad hasta junio que se encuentra por debajo del registrado a nivel nacional, que ha incrementado un 0,5 % hasta junio de 2026 en comparación con el segundo trimestre de un año antes por el aumento de los delitos contra la libertad sexual (+4 %) y, especialmente de agresiones con penetración (+3,5 %), así como los delitos graves y menos graves de lesiones y riña tumultuaria (+10 %) y tráfico de drogas (+8,3 %).