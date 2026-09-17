El detenido, autor de tres robos con fuerza, se personaba en los establecimientos camuflándose mediante disfraces, en una ocasión incluso con un disfraz de religiosa

Informa: Redacción Informativos RTVC

La Guardia Civil de la Comandancia de Las Palmas detuvo a principios de septiembre de 2026 a una persona, como presunto autor de varios delitos de robo con fuerza en el interior de establecimientos de restauración sustrayendo objetos, dinero en efectivo y causando daños en los mismos por un valor aproximado de 10.000 euros en el municipio de la Oliva, en Fuerteventura.

El Puesto Principal de Corralejo tuvo conocimiento de los hechos tras la formalización de las correspondientes denuncias por parte de los perjudicados de distintos establecimientos de restauración de la zona. Los hechos ocurrieron en tramos de horario nocturno, entre junio y septiembre. El autor se personaba en dichos establecimientos camuflándose mediante disfraces, llegando en una de las ocasiones a utilizar parcialmente un disfraz de religiosa, ocultando parcialmente su rostro, y posteriormente empleando un mazo con el que fracturaba y forzaba las puertas de acceso.

Detenido por robos con fuerza en La Oliva. Imagen Guardia Civil

Los hechos se desarrollaron durante varias horas, periodo en lo que el detenido habría actuado siguiendo un plan previamente establecido, desplazándose de forma reiterada a los establecimientos para acceder a su interior y sustraer bebidas alcohólicas, dinero en efectivo y caja registradora.

Detención del autor de los robos

La actuación policial conjunta de la Guardia Civil con la Policía Local de la Oliva permitió sorprender al presunto autor que intentó la huida ante la presencia policial, ascendió hasta una de las primeras plantas del establecimiento para, seguidamente, precipitarse al vacío desde una altura de más de 5 metros. Finalmente, los agentes presentes lograron detener al autor de los robos.

De los robos con fuerza investigados se ha completado la recuperación de un televisor, dos cajas registradoras, una tablet, varias terminales móviles, bebidas alcohólicas y dinero en efectivo por valor aproximado de 600 euros. El detenido junto con las diligencias instruidas pasó a disposición de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Puerto del Rosario (Las Palmas).