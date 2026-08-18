El abandono ha sido denunciado por la protectora El Juaclo, que alerta de una situación cada vez más preocupante.

El aumento de abandonos de gatos vivos en contenedores está generando preocupación. El último caso fue en el pueblo costero herreño de La Caleta, donde encontraron cuatro gatos recién nacidos dentro de una caja en un contendedor. Ha sido denunciado por la protectora El Juaclo, que alerta de una situación cada vez más preocupante.

La presidenta de la Asociación El Juaclo, Yanira Barquero, explica que fueron encontrados por el personal de residuos que informó a emergencias para que que los recogieran. Añade que «fueron separados de la madre al nacer, la situación era muy crítica. Tienen que hidratarse, alimentarse cada dos horas y estuvieron un tiempo sin hacerlo». Las voluntarias están cuidando y alimentando a los gatos.

Cuatro crías de gatos recién nacidas fueron abandonados junto a unos contenedores de basura en el pueblo costero Herreño de La Caleta. RTVC

Es el último caso de una situación que, según la protectora El Juaclo, se está desbordando en la isla. Barquero cuenta que «la policía y la Guardia Civil han conocido este delito, que lo investiguen, que se sepa quién lo hizo y así sí que podremos ir terminando con estos casos».

Un problema que requiere también la colaboración ciudadana. Desde la protectora buscarán adopciones para que las crías puedan tener una familia. Evitar que vuelva a ocurrir también está en manos de todos.