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El sector platanero reduce los envíos a península y Europa para contener la caída de precios

Redacción RTVC
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En dos semanas más de 1,4 millones de kilos de plátanos quedarán fuera de los mercados habituales

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Vídeo RTVC.

El sector platanero vuelve a reducir los envíos de fruta para contener la caída de precios. Asprocan ha autorizado la retirada del mercado peninsular y europeo de 630.000 kilos esta semana y de otros 800.000 la próxima. Una situación que preocupa a los productores.

En dos semanas, más de 1,4 millones de kilos de plátanos quedarán fuera de los mercados habituales. Una situación que, para los productores, vuelve a evidenciar la necesidad establecer una mejor planificación que evite la caída del mercado.

El precio del plátano en origen ha aumentado en las últimas semanas / Europa Press
El sector platanero reduce los envíos a península y Europa para contener la caída de precios/ Europa Press

El problema también está en el precio. Los agricultores reciben actualmente unos 37 céntimos por kilo, mientras producirlo cuesta prácticamente el doble.

La fruta retirada se intentará canalizar a través del Banco de Alimentos, Marruecos y la alimentación animal. Solo aquella que no encuentre salida por estas vías terminaría siendo destruida.

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