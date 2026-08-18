En dos semanas más de 1,4 millones de kilos de plátanos quedarán fuera de los mercados habituales
El sector platanero vuelve a reducir los envíos de fruta para contener la caída de precios. Asprocan ha autorizado la retirada del mercado peninsular y europeo de 630.000 kilos esta semana y de otros 800.000 la próxima. Una situación que preocupa a los productores.
En dos semanas, más de 1,4 millones de kilos de plátanos quedarán fuera de los mercados habituales. Una situación que, para los productores, vuelve a evidenciar la necesidad establecer una mejor planificación que evite la caída del mercado.
El problema también está en el precio. Los agricultores reciben actualmente unos 37 céntimos por kilo, mientras producirlo cuesta prácticamente el doble.
La fruta retirada se intentará canalizar a través del Banco de Alimentos, Marruecos y la alimentación animal. Solo aquella que no encuentre salida por estas vías terminaría siendo destruida.