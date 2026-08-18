En dos semanas más de 1,4 millones de kilos de plátanos quedarán fuera de los mercados habituales

https://youtu.be/tmCrtkZRQAA Vídeo RTVC.

El sector platanero vuelve a reducir los envíos de fruta para contener la caída de precios. Asprocan ha autorizado la retirada del mercado peninsular y europeo de 630.000 kilos esta semana y de otros 800.000 la próxima. Una situación que preocupa a los productores.

En dos semanas, más de 1,4 millones de kilos de plátanos quedarán fuera de los mercados habituales. Una situación que, para los productores, vuelve a evidenciar la necesidad establecer una mejor planificación que evite la caída del mercado.

El sector platanero reduce los envíos a península y Europa para contener la caída de precios/ Europa Press

El problema también está en el precio. Los agricultores reciben actualmente unos 37 céntimos por kilo, mientras producirlo cuesta prácticamente el doble.

La fruta retirada se intentará canalizar a través del Banco de Alimentos, Marruecos y la alimentación animal. Solo aquella que no encuentre salida por estas vías terminaría siendo destruida.