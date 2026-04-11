Vecinos del barranco de Arguineguín reclaman medidas urgentes mientras el Cabildo defiende que la seguridad está garantizada

Tres semanas después del paso de la borrasca Therese, el barranco de Arguineguín, en Gran Canaria, continúa mostrando los efectos de la riada, especialmente en zonas como El Caidero, uno de los barrios más afectados.

El nivel alcanzado por el agua y los restos acumulados evidencian la magnitud del episodio, que dejó viviendas dañadas y fincas arrasadas.

Los vecinos relatan que durante la crecida quedaron incomunicados y tuvieron que recibir alimentos como pudieron.

El barranco de Arguineguín sigue afectado tres semanas después de la borrasca. RTVC

Las obras de la GC-505 comenzarán el lunes

Además, junto a colectivos ecologistas, apuntan a las obras de la central hidroeléctrica Chira-Soria como posible factor que agravó la situación del barranco, y reclaman actuaciones urgentes como la construcción de un muro de contención y la mejora de infraestructuras.

Por su parte, el Cabildo de Gran Canaria asegura que la seguridad de los residentes está garantizada y defiende que las actuaciones en marcha permitirán contar con un barranco más seguro y mejor conectado.

Asimismo, ha anunciado que las obras de la carretera GC-505 comenzarán este lunes, mientras ya se han iniciado trabajos para mejorar los accesos a las viviendas.