La ONU alerta sobre «la pérdida de terreno» de los Derechos Humanos

Jean-Pierre Lacroix alerta sobre la «pérdida de terreno» de los Derechos Humanos. Matias Chiofalo / Europa Press

El secretario general adjunto de Operaciones de Paz de la ONU, Jean-Pierre Lacroix, ha alertado sobre «la pérdida de terreno» de los Derechos Humanos. «Un retroceso importante» ha señalado en un momento en el que hay que intensificar el multilateralismo.

Jean-Pierre Lacroix ha apuntado también la «pérdida de terreno» en los derechos de las mujeres o la «tendencia preocupante e inaceptable» del calentamiento global.

Visión de la situación del planeta

En unas jornadas sobre Seguridad y Defensa, organizada por ‘El País’, Lacroix ha puesto el ha puesto el foco en las «divisiones» entre Estados, que «cada vez son más profundas».

El Consejo de Seguridad de la ONU ha destacado que «refleja ese unilateralismo a la hora de resolver los conflictos». Por otro lado, ha subrayado que «lo positivo» es que la ONU «sigue contando con el apoyo de casi todos los Estados miembros» y ha insistido en la «clara necesidad de responder de forma colectiva» a los retos que plantea la situación internacional actual.

Lacroix ha defendido la cooperación multinacional como «la forma más pragmática y efectiva de abordar los conflictos». «Es la única política realista», ha agregado, subrayando que «ningún país puede enfrentar solo los desafíos».

El representante de la ONU ha hecho un llamamiento a la «movilización» señalando a la ONU como eje central y ha sugerido que España puede jugar un «papel clave» en la defensa del multilateralismo.