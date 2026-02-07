Los ciudadanos se encuentran atrapados en un procedimiento de acceso a la vivienda pública que no responde a la urgencia social que viven, según señala la diputada del Común

Viviendas protegidas. Imagen de recurso Europa Press

Familias sin recursos, personas mayores, hogares monoparentales y ciudadanos sin asesoramiento administrativo se encuentran atrapados en un procedimiento de acceso a la vivienda pública que no está diseñado para responder a la urgencia social que viven, según ha advertido este sábado la diputada del Común, Lola Padrón.

La responsable de la institución ha mantenido una reunión de trabajo con la dirección y el personal del Instituto Canario de la Vivienda para abordar la situación de la vivienda en Canarias, «uno de los problemas sociales más graves que afectan actualmente a la ciudadanía» y uno de los principales motivos de reclamación ante la Diputación del Común, ha detallado Padrón en un comunicado.

Las reclamaciones recibidas, ha precisado la Diputación del Común, reflejan dificultades estructurales de acceso a la vivienda, problemas en la gestión del alquiler, carencias en la vivienda pública y situaciones de vulnerabilidad habitacional que requieren una respuesta urgente por parte de las administraciones.

En el encuentro participaron el director del Instituto Canario de la Vivienda, Antonio Jesús Ortega Rodríguez; la diputada del Común, Lola Padrón; la adjunta Ana María León y el asesor Bruno Pérez Saavedra.

Dificultades para el acceso a la vivienda pública

Durante la reunión se analizaron las principales dificultades que afrontan las personas demandantes de vivienda pública, especialmente en lo relativo al registro de solicitantes y a la capacidad del organismo para dar respuesta en plazos razonables.

Desde la Diputación del Común se constató que el propio procedimiento de acceso a la vivienda pública está agravando situaciones de emergencia ya existentes.

Según ha alertado, la exigencia de trámites complejos, la gestión mayoritariamente digital y la obligación de aportar y actualizar documentación de forma constante dejan fuera del sistema a muchas personas que más lo necesitan.

El Instituto Canario de la Vivienda presentó el nuevo decreto con el que se pretende agilizar el procedimiento de inscripción en el registro de demandantes, una medida que la diputada del Común ha valorado como un avance, aunque ha considerado imprescindible que vaya acompañada de un refuerzo suficiente de personal técnico y administrativo.

“El problema de la vivienda es hoy el principal problema de Canarias. Las quejas que llegan a la Diputación del Común reflejan situaciones muy graves de familias que viven en una auténtica emergencia habitacional y que necesitan respuestas ágiles y eficaces”, ha señalado Padrón.

Otras líneas de actuación

Desde la institución se insistió en la necesidad de reforzar los recursos del Instituto Canario de la Vivienda, ya que la demanda existente supera la capacidad actual de respuesta.

“No se trata solo del número de quejas, sino del tipo de casos que atendemos. Son situaciones límite que no pueden quedar atrapadas en la burocracia”, ha subrayado.

Durante la reunión también se abordaron otras líneas de actuación, como el registro de viviendas vacías y las políticas públicas necesarias para ampliar el parque de vivienda disponible.

En este contexto, la Diputación del Común ha reiterado su posición a favor de adoptar medidas que permitan frenar la escalada de precios del alquiler y ha valorado positivamente que las nuevas promociones contemplen el alquiler social, aunque ha advertido de que estas iniciativas siguen siendo insuficientes frente a la magnitud del problema.