La Diputación del Común alerta de una situación “gravísima” por pacientes de alta que siguen ocupando camas hospitalarias.

Antonio Alarcó advierte de que unas 500 camas están ocupadas por pacientes sociosanitarios. Pide medidas inmediatas para aliviar la presión hospitalaria.

Entrevista íntegra a Antonio Alarcó en La Radio Canaria.

La Diputación del Común ha mostrado su preocupación por el elevado número de pacientes que, pese a contar con el alta médica, continúan ocupando camas en los hospitales canarios. Así lo ha expresado el adjunto primero de la institución, Antonio Alarcó, en una entrevista concedida al programa De La Noche Al Día de La Radio Canaria.

Alarcó advirtió de que esta situación equivale, en la práctica, a disponer de “casi un hospital completo” destinado a pacientes sociosanitarios. “500 camas ocupadas. Hay un hospital entero ocupado por señores que tienen el alta dada. El HUC tiene 600 y pico camas. Estaría completamente ocupado por ciudadanos que no tienen que estar ahí”, subrayó.

El adjunto primero calificó este escenario como “gravísimo y transversal”, ya que afecta simultáneamente a las familias, al sistema sanitario y al ámbito de la dependencia. Además, alertó de que esta ocupación indebida repercute directamente en la disponibilidad de recursos sanitarios esenciales, como camas quirúrgicas o de UVI.

Ante esta realidad, Alarcó urgió a adoptar medidas inmediatas. En este sentido, recordó que la consejera de Sanidad ya ha anunciado un análisis detallado de estos casos y no descarta trasladarlos a la Fiscalía si fuera necesario.

Déficit de camas sociosanitarias y apuesta por la atención domiciliaria

Durante la entrevista, también puso el foco en la falta de plazas sociosanitarias, que cifró en unas 500.000 en toda España, y defendió la necesidad de reforzar la atención domiciliaria como alternativa.

“¿Cuál es la mejor cama hospitalaria? Tu casa. Con diferencia de cualquier hospital”, afirmó. Según explicó, un alto porcentaje de patologías puede tratarse en el domicilio del paciente, lo que favorece su recuperación y evita riesgos como infecciones hospitalarias, además de mejorar su calidad de vida.

Alarcó abogó por un modelo asistencial basado en el seguimiento a distancia o con atención sanitaria en el hogar, como vía para reducir la presión hospitalaria y optimizar los recursos disponibles.

La Diputación del Común alerta de una situación “gravísima” por pacientes de alta que siguen ocupando camas hospitalarias.

Llamamiento a la ciudadanía

Por último, el representante de la Diputación del Común animó a la ciudadanía a presentar reclamaciones ante esta institución, dependiente del Parlamento de Canarias y encargada de velar por los derechos de la población frente a la Administración.

Recordó que se trata de un procedimiento gratuito y telemático que, a lo largo de sus cuarenta años de trayectoria, ha registrado más de 80.000 quejas.