España vs Arabia Saudí. Consulta el horario y dónde se juega el partido, las estadísticas de ambos equipos que se enfrentan este domingo 21 de junio. Partido correspondiente al segundo partido de la fase de grupos del Mundial 2026. Se puede seguir en directo en rtvc.es

España y Arabia Saudí se enfrentan este domingo 21 de junio, a partir de las 17:00 (hora canaria) en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta. El encuentro corresponde al segundo partido de la fase de grupos del Mundial 2026.

España vs Arabia Saudí | Segundo partido fase de grupos Mundial 2026

La selección española afronta este domingo ante Arabia Saudí un encuentro de enorme importancia en el segundo partido de la fase de grupos del Mundial 2026. Después del inesperado empate sin goles frente a Cabo Verde en el estreno, el conjunto de Luis de la Fuente necesita una victoria que le permita encarrilar su clasificación y recuperar las sensaciones que le han convertido en una de las grandes candidatas al título.

El seleccionador español prepara varios ajustes para un partido en el que la eficacia ofensiva vuelve a situarse en el centro del debate. Arabia Saudí, que también suma un punto en el grupo, llega reforzada por su buen rendimiento en la primera jornada y dispuesta a poner a prueba nuevamente a una España que dominó el balón en su debut, pero careció de profundidad y acierto en los metros finales.

Lamine Yamal, preparado para marcar diferencias

Una de las buenas noticias para España es la progresiva recuperación de Lamine Yamal. El extremo del Barcelona ya reapareció ante Cabo Verde y todo apunta a que tendrá un papel mucho más relevante frente al combinado saudí.

Luis de la Fuente ha confirmado que el futbolista está en condiciones de competir con un rendimiento óptimo durante aproximadamente una hora, aunque todavía no para completar los noventa minutos. Su presencia desde el inicio o como revulsivo dependerá del plan de partido que diseñe el cuerpo técnico, pero su talento aparece como una de las principales armas para desbloquear un encuentro que puede resultar decisivo.

Merino regresa al grupo y Víctor Muñoz sigue recuperándose

En el apartado físico, Luis de la Fuente recibe una noticia positiva con el regreso de Mikel Merino al trabajo junto al resto de sus compañeros. El centrocampista navarro ha completado su proceso de gestión de cargas y vuelve a estar disponible para el seleccionador de cara al compromiso ante Arabia Saudí.

La situación es diferente para Víctor Muñoz. El extremo continúa con su recuperación física y sigue trabajando de forma específica después de los problemas musculares que arrastra desde el final de la temporada. Su evolución marcará los plazos para una posible reincorporación a la dinámica competitiva del equipo.

Oyarzabal, la garantía goleadora de España

Si España busca recuperar su eficacia ofensiva, una de sus principales referencias vuelve a ser Mikel Oyarzabal. El delantero de la Real Sociedad llega al duelo como el máximo goleador de la etapa de Luis de la Fuente.

Aunque no pudo marcar frente a Cabo Verde, sus registros y su capacidad para aparecer en los momentos importantes le convierten en una de las grandes esperanzas ofensivas de La Roja. Su entendimiento con los jugadores de segunda línea y su movilidad serán claves para encontrar espacios ante una defensa saudí que ya demostró su capacidad competitiva en el estreno del torneo.

Raphael Claus dirigirá el encuentro

La FIFA ha designado al brasileño Raphael Claus para arbitrar el choque entre España y Arabia Saudí. El colegiado sudamericano, habitual en las grandes competiciones internacionales, estará acompañado por un equipo arbitral íntegramente brasileño en un partido que puede marcar el rumbo de ambas selecciones en el Grupo H.

España confía en que el protagonismo recaiga exclusivamente en el terreno de juego y en recuperar la versión que le permitió conquistar la Eurocopa y llegar al Mundial entre las máximas favoritas al título.

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