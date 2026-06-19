Desde el club se sostiene que Ziga Samar tenía vinculación en vigor para la próxima temporada pese a su fichaje por el San Pablo Burgos y advierte que actuará de igual forma en casos similares

El Dreamland Gran Canaria estudia acciones legales contra Ziga Samar por incumplimiento de contrato / San Pablo Burgos

Fuentes del club han señalado que, tras el anuncio oficial por parte del San Pablo Burgos del fichaje del base esloveno Ziga Samar, estudian emprender acciones legales contra el jugador por haber vulnerado el contrato con el Gran Canaria.

Según estas fuentes, Samar todavía tenía contrato en vigor para la próxima temporada, por lo que estarían pensando en hacer valer ese vínculo por vía judicial, siguiendo todos los pasos establecidos para ello.

Una cuestión que también llevarían a cabo en caso de que algún otro club haga oficial en próximas fechas, antes de sentarse a dialogar con la entidad claretiana, la incorporación de algún otro jugador que tenga contrato en vigor con el Gran Canaria –toda la plantilla en estos momentos lo tiene-.