El Consistorio dialoga con los representantes de los trabajadores para definir los servicios mínimos de las jornadas de protesta de junio y julio

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria se reunió este viernes en con los representantes del personal de limpieza. El encuentro abordó la situación de la limpieza municipal tras el preaviso de huelga planteado por los comités de empresa. Las partes buscan un acuerdo para fijar los servicios mínimos ante los paros del 26 de junio y el 31 de julio.

Las Palmas de Gran Canaria y el personal de limpieza avanzan en el diálogo ante la huelga convocada / Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria

El concejal de Higiene Urbana y Carnaval, Héctor Alemán, explicó que la corporación estudia la fórmula jurídica de gestión directa más eficiente para la ciudad. Por lo tanto, el Ayuntamiento mantiene las vías de comunicación abiertas para dar seguridad y certidumbre a la plantilla. El Gobierno local descarta por completo las alternativas de gestión indirecta o privatización.

En este sentido, la propuesta municipal defiende firmemente el carácter público de la limpieza urbana. Las autoridades locales quieren fortalecer los mecanismos de gestión interna mediante herramientas estables y sostenibles. Asimismo, un documento técnico detalla las principales conclusiones de los informes realizados.

Según los estudios oficiales, la creación de una sociedad mercantil de capital íntegramente municipal es la opción idónea. Esta estructura jurídica mejorará la capacidad de planificación ante las necesidades vecinales. Además, la nueva organización agilizará de manera notable los procedimientos administrativos diarios.

Garantías laborales y participación

La propuesta técnica garantiza la subrogación de todos los derechos y obligaciones del actual servicio. De igual modo, el Ayuntamiento asegura el mantenimiento íntegro del empleo público para el personal. Los trabajadores conservarán todas sus condiciones laborales actuales de forma clara.

Por otro lado, la corporación municipal abrió un plazo oficial para la presentación de propuestas y alegaciones. Los empleados de la limpieza urbana pueden participar directamente en el diseño del nuevo modelo organizativo. El Consistorio califica este proceso como un eje estratégico para el futuro de la higiene municipal.

Finalmente, los representantes vecinales y sindicales mantendrán nuevos encuentros durante las próximas semanas. El área de Higiene Urbana y Carnaval intensificará los contactos para favorecer el intercambio fluido de información. Ambas partes buscan reducir las distancias antes de las fechas fijadas para las movilizaciones.