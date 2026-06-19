El Dreamland Gran Canaria avanza en su nuevo proyecto

El Dreamland Gran Canaria ya tiene director deportivo y técnico, pero lo anunciarán «cuando toque»

Aridany Romero, consejero de Deportes del Cabildo de Gran Canaria, propietario de la entidad

El CB Gran Canaria ya tiene director deportivo y entrenador de cara a la próxima campaña, en la que el club, después de 31 años en la élite del baloncesto nacional, disputará la segunda división tras consumarse su descenso, si bien ambos serán anunciados «cuando toque».

Así lo ha afirmado este viernes el consejero de Deportes del Cabildo de Gran Canaria, propietario de la entidad, Aridany Romero, tras presentar un programa de ayudas para cubrir la mutualidad de deportistas federados menores de 16 años en una rueda de prensa donde ha negado que exista parálisis en el club tras perder la categoría.

«Por tanto, el proyecto deportivo se sigue haciendo desde el club, desde los profesionales de la casa, y me produce especial satisfacción conocer cómo están muy capacitados y preparados», ha asegurado Romero.

El consejero ha querido «salir al paso» de informaciones publicadas en medios de comunicación respecto a que la entidad no estaba haciendo gestiones para elegir director deportivo y entrenador.

Y en ese sentido ha insistido en que ya tienen el nombre de quienes serán director deportivo y entrenador en la campaña del regreso a LEB Oro (segunda división del baloncesto), pero que lo comunicarán «cuando toque», una vez se cierre la actual temporada a finales de junio.