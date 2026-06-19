Canarias exige reiniciar el decreto de riesgos laborales de los bomberos

El texto actual genera preocupación por posibles disfunciones graves en la gestión de emergencias

Doce comunidades autónomas, incluidas Canarias, solicitaron formalmente este viernes al Gobierno central reiniciar el real decreto de riesgos laborales para bomberos forestales. Las regiones remitieron esta queja al Ministerio para la Transición Ecológica porque consideran deficiente el borrador actual.

Bomberos en labores de extinción del incendio en Tres Cantos, Madrid. EFE/Fernando Villar

El archipiélago canario defiende de esta manera la necesidad de un marco normativo seguro y eficaz. Por lo tanto, el Ejecutivo regional suma sus fuerzas a otras autonomías para reconducir una situación que compromete la seguridad climática.

Incumplimiento de los plazos legales

La ley básica de bomberos forestales obliga al Estado a elaborar un reglamento específico en el plazo máximo de un año. Asimismo, el texto legal exige un pacto previo y una elaboración conjunta con todas las administraciones competentes.

Sin embargo, el Gobierno de Cantabria denunció que Madrid ha ignorado los cauces legales establecidos. Por este motivo, el Ejecutivo central limitó la participación autonómica a meras reuniones informativas sobre documentos ya redactados.

En consecuencia, doce regiones y las ciudades de Ceuta y Melilla critican la falta de diálogo institucional. Las comunidades autónomas firmantes lamentan que el Ministerio imponga un texto definitivo de forma unilateral.

Peligro en la gestión de las emergencias

Por otra parte, los profesionales alertan de que la propuesta estatal carece de criterio técnico. El borrador actual excluye el conocimiento operativo indispensable de los equipos que combaten el fuego sobre el terreno.

Esta carencia podría provocar disfunciones muy relevantes en plena campaña contra los incendios forestales. Como consecuencia, las regiones exigen la intervención inmediata del responsable operativo del Ministerio y del Comité de Lucha contra Incendios.

Finalmente, las autonomías proponen la creación de grupos mixtos de trabajo para subsanar los errores actuales. Solo un texto consensuado garantizará la protección real de la salud y la seguridad de los bomberos.