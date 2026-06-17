El jugador hispano-argentino, Nico Paz, sustituyó a Messi en el minuto 80 de juego en la victoria de su selección ante Argelia en su debut mundialista

Nico Paz sustituye a Messi en el partido de Argentina ante a Argelia en el Mundial. Imagen Reuters

El centrocampista hispano-argentino Nico Paz debutó en el Mundial de México, Estados Unidos y Canadá en un encuentro que terminó con victoria de Argentina por 3-0 frente a Argelia. El jugador de 21 años disputó sus primeros minutos en la competición tras ingresar en el minuto 80, sustituyendo a Lionel Messi, protagonista absoluto del partido al firmar los tres goles de su selección a sus 39 años, reafirmando su condición de uno de los grandes referentes históricos del fútbol.

Pese a haber nacido en Canarias y contar con la posibilidad de representar a España, Nico Paz decidió defender la camiseta de Argentina, el país de origen de su padre.

El torneo vivió así el estreno de Nico Paz en una gran cita internacional con la selección argentina, en un encuentro en el que el combinado sudamericano mostró una clara superioridad.

Inicios en Tenerife

Nico Paz, hijo del futbolista Pablo Paz que jugó en el CD Tenerife, inició su formación en el Atlético San Juan, club del barrio de María Jiménez, en Santa Cruz de Tenerife, ciudad donde nació. Posteriormente pasó por el CD Tenerife antes de incorporarse a la cantera del Real Madrid CF, donde completó toda su formación desde categorías infantiles hasta el Real Madrid Castilla.

En la actualidad, el centrocampista milita en el Como 1907, donde continúa su progresión en el fútbol europeo. Sin embargo, su futuro podría dar un nuevo giro: los rumores apuntaban a un posible regreso al Real Madrid la próxima temporada, aunque la reciente incorporación del portugués Bernardo Silva podría retrasar su vuelta al club blanco al menos un año.

El conjunto italiano, de la mano del español Cesc Fábregas, jugará la próxima temporada la máxima competición del fútbol continental, la Champions League.