El interés por la Tenerife Bluetrail 2027 dispara las inscripciones antes de su apertura general y consolida su prestigio en el calendario internacional

La Tenerife Bluetrail 2027 agota las plazas de sus dos pruebas más largas / Tenerife Bluetrail

La Tenerife Bluetrail by UTMB ha agotado las 400 plazas disponibles para las modalidades de 110 y 82 kilómetros antes de la apertura de las inscripciones generales para la edición de 2027.

La prueba abre este viernes el plazo de inscripción para cualquier deportista, tenga o no UTMB Index válido, después de haber vendido en una semana casi la mitad de los 5.220 dorsales ofertados para las once modalidades de la carrera, según han informado los organizadores en un comunicado.

Novedades para 2027

La decimoquinta edición de la Tenerife Bluetrail by UTMB se celebrará del 8 al 10 de abril de 2027 y volverá a formar parte del circuito UTMB World Series.

La carrera contará con once modalidades, entre ellas las distancias competitivas de 110, 82, 68, 47 y 24 kilómetros, además de la prueba por relevos 47k Relay, la Vertical Night Challenge y las modalidades Familiar, Infantil, Reto y Joëlette.

Entre las novedades de la edición de 2027 figura la incorporación de una prueba de 68 kilómetros, que se disputará el 9 de abril con salida desde la plaza del Adelantado de La Esperanza, en El Rosario, con 3.600 metros de desnivel positivo y acceso directo a la Hoka UTMB Mont-Blanc 2027 para sus tres primeros clasificados.

Asimismo, la actual prueba de 73 kilómetros amplía su recorrido y pasa a convertirse en una carrera de 82 kilómetros, mientras que la Vertical Night Challenge estrenará un recorrido de 6,5 kilómetros con salida desde la playa del Socorro, en Los Realejos, y meta en el Mirador de La Corona.

Las inscripciones permanecerán abiertas hasta el 10 de marzo de 2027 o hasta agotarse las plazas disponibles.

Mucho más que una competición deportiva

La consejera de Deportes, Yolanda Moliné, señala en la nota que estos datos «reflejan el enorme atractivo que sigue teniendo la Tenerife Bluetrail by UTMB para corredores de todo el mundo» y afirma que haber completado las plazas de las distancias de 110 y 82 kilómetros antes de la apertura general «confirma el interés que despierta la carrera y refuerza su posición dentro del circuito internacional UTMB World Series».

Moliné añade que la prueba «es mucho más que una competición deportiva» y destaca que se ha convertido en «un importante motor de promoción para la isla» y en un evento que genera «un destacado retorno económico gracias a la llegada de corredores y acompañantes que descubren Tenerife a través del deporte y la naturaleza«.